Domenica 27 marzo si correrà la Gand-Wevelgem 2022, classica di ciclismo che si svolge nelle Fiandre e che rientra nel calendario dell’UCI World Tour. Il detentore della corsa è il belga Wout Van Aert, che proverà a bissare il successo dello scorso anno ottenuto sui corridori italiani Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin, quest’ultimo al suo secondo podio consecutivo dopo il terzo posto conquistato anche nell’edizione 2020 vinta dal danese Mads Pedersen.

Di seguito le informazioni principali su come e dove vedere la Gand-Wevelgem 2022 in televisione e in streaming.

Dove vedere la Gand-Wevelgem 2022 in TV

La Gand-Wevelgem 2022 sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport 1, canale 210 di Sky, dalle ore 14:15.

Dove vederela Gand-Wevelgem 2022 in streaming

Lo streaming della classica di cicilismo belga Gand-Wevelgem sarà visibile su Eurosport Player, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION. Su Eurosport Player l’inizio del live streaming è previsto per le ore 13, mentre su Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION verrà trasmessa in simulcast la diretta di Eurosport 1, con appuntamento dunque fissato per le ore 14:15.

Importante: i clienti DAZN e TIMVISION hanno diritto all’accesso alla diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2 nei primi dodici mesi dalla sottoscrizione dell’abbonamento.

Percorso Gand-Wevelgem 2022

L’edizione numero 84 della classica di ciclismo belga sarà, come sempre, un antipasto del Giro delle Fiandre in programma la settimana prossima. Il percorso della Gand-Wevelgem 2022 misura 248 km, con i corridori che dovranno affrontare nove muri prima di arrivare a Wevelgem. L’ultimo prima del traguardo sarà il Kemmelberg, che il gruppo dovrà affrontare altre due volte.

Tra gli italiani, che vantano una discreta tradizione sulle strade belghe, le speranze sono riposte tutte su Matteo Trentin, che proverà a portare a casa una delle classiche più importante della storia del ciclismo. Non ci sarà invece Sonny Colbrelli, quarto classificato nella passata edizione, che gareggerà nell’edizione 2022 della Volta a Catalunya.

