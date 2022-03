In queste ore, l’influencer Giulia Salemi ha pubblicato un contenuto su Instagram in cui ha annunciato la chiusura di un’avventura molto importante e gratificante nella quale si è cimentata. In questo periodo, infatti, la giovane ha partecipato al programma Stand Up Comedy. Nel momento in cui sono terminate le registrazioni, la giovane ha sentito il bisogno di pubblicare un messaggio molto toccante per i suoi fan. Ecco cosa ha detto.

Termina l’esperienza a Stand Up Comedy di Giulia Salemi

La carriera di Giulia Salemi dopo la sua partecipazione al GF Vip sta davvero decollando. La giovane, infatti, ha preso parte alla scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini in cui ha conosciuto anche il suo attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli. Da quel momento in poi sono stati molti gli eventi e le collaborazioni professionali a cui ha dato luogo.

Di recente, l’influencer aveva preso parte al programma Stand Up Comedy, nuovo format in onda su Canale Nove. Ad ogni modo, l’esperienza attualmente si è conclusa, pertanto, la giovane ha tirato le somme di quanto accaduto. La ragazza non ha potuto fare a meno di ringraziare tutti coloro i quali hanno reso possibile la sua partecipazione a questa trasmissione.

Il commovente messaggio dell’influencer

Essa è stata in grado di far crescere molto Giulia Salemi, sia dal punto di vista personale sia professionale. La giovane ha ammesso di essersi molto divertita e si augura che anche i telespettatori siano riusciti a sorridere e a vivere qualche momento di spensieratezza in un periodo così difficile.

Questo, dunque, è per Giulia un periodo decisamente florido dal punto di vista professionale. Da pochissimo, infatti, la Salemi ha lanciato la nuova collezione di Prima Donna Collections. Anche dal punto di vista sentimentale, però, le cose le vanno alla grande. La storia con Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele, così come la convivenza. Insomma, pare proprio che Giulia non possa chiedere di meglio dalla vita.