In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Stefania Orlando ha parlato della nuova esperienza lavorativa. La diretta interessata ha ammesso che non è stato affatto facile mettersi alla prova a Stand Up! Comici in Prova.

Le parole della showgirl

Domenica 14 marzo, su Nove, andrà in onda un nuovo programma dal titolo Stand Up! Comici in Prova. Tra i concorrenti presenti nel cast, c’è anche Stefania Orlando. La diretta interessata in un’intervista ha rivelato che non è stato facile cimentarsi in questa nuova esperienza di lavoro:

“L’impresa di far ridere un pubblico così pretenzioso è ancora più difficile”.

La showgirl romana non ha nascosto che sarebbe stato più facile mettersi alla prova con i proprio familiari.

Stefania Orlando è sicura del successo del nuovo programma

Nell’intervista Stefania Orlando si è detta sicura che Stand Up! Comici in prova farà breccia nel cuore dei telespettatori, nonostante il periodo non sia dei migliori:

“La gente ha voglia di leggerezza”.

All’interno del programma ci saranno dieci personaggi del mondo dello spettacolo che dovranno riuscire a far ridere cinque comici professionisti. Nel cast insieme a Stefania Orlando ci sarà Giulia Salemi, Awed, Filippo Bisciglia, Tommaso Cassissa, Gianpiero Mughini, Alessandro Cecchi Paone, Filippo Magnini, Sara Simeoni e Jill Cooper.

I comici professionisti invece, sono Antonio Ornano, Gianluca Fubelli, Giuseppe Giacobazzi, Francesco De Carlo e Debora Villa.