Il Cantante Mascherato si avvia alla fine di quest’edizione. Gli ascolti quest’anno non sono stati favorevoli come l’anno scorso. Infatti dopo la prima puntata sono stati in netto calo. La semifinale potrà appassionare maggiormente il pubblico? Lo scopriremo presto.

Il Cantante Mascherato 3, anticipazioni semifinale: duetti e ospiti

Questa edizione si può definire contraddistinta dai duetti. Infatti è fin dall’inizio che vengono fatti duetti e spesso, tra di essi sono state nascoste le maschere. Che cosa vedremo nella puntata di domani? Ecco tutti i duetti della semifinale:

Volpe con “Uomini soli” vs. Medusa con “Noi due nel mondo nell’anima” accompagnati da Red Canzian

Lumaca o Drago con “Easy lady” vs. Camaleonte con “Call me” accompagnati da Ivana Spagna

Pinguino con “Finché la barca va” vs. Soleluna con “Lunapiena” accompagnati da Orietta Berti

Inoltre per questa semifinale ritorneranno Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. Dopo il confronto di qualche puntata fa ritorneranno e non saranno soli. Infatti insieme a loro ci sarà anche Max Giusti. Anche a lui è stata attribuita la paternità della maschera SoleLuna, attorno alla quale si sta creando un vero e proprio caso forse proprio per nascondere l’ovvietà del travestimento. I tre dovranno anche ballare e ne vedremo delle belle!

Arisa ritornerà in giuria, per cui per la seconda volta ci saranno i giurati originali al completo. Ma ci sarà un’importante rivelazione, come anticipato da Milly Carlucci a La vita in diretta. Di cosa si tratterà? Non ha dato alcun indizio.

Quali maschere sono rimaste in gara?

In questo momento ci sono sei maschere da scoprire oltre SoleLuna troviamo anche:

Medusa

Volpe

Camaleonte

Pinguino

Lumaca

Drago

L’aitante Drago e la grandissima Lumaca si trovano allo spareggio. Pertanto nella prima parte del programma uno di loro verrà smascherato.

Ritorna la Maschera d’Oro

La novità di quest’edizione del Cantante Mascherato, la mascherina d’oro, ritorna anche nella semifinale. Ma questa settimana non l’avrà più Caterina Balivo, ma Francesco Facchinetti, che nella scorsa puntata ha smascherato il Pastore Maremmano. Dietro il travestimento si celava suo zio, Riccardo Fogli.

L’appuntamento è per domani, venerdì 18 Marzo alle ore 21.20 su Rai Uno.