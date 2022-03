“Papà, come si fa a essere felici?”: da questa domanda fatta da sua figlia Nina, nasce lo show di Alessandro Cattelan, “Una semplice domanda”. Si tratta del primo docu show italiano di Netflix, in 6 episodi, prodotto da Fremantle. La prima puntata è in uscita il 18 marzo su Netflix, in 190 Paesi. Da qui inizia il primo passo nel viaggio per dare finalmente una risposta a questa domanda.

I protagonisti di “Una semplice domanda”

Il docu show “Una semplice domanda” inizia, come vi spieghiamo in questo articolo, con Roberto Baggio, che insieme a lui condivide domande e resoconti della sua vita in un bilancio volto proprio a dare un’indicazione alla ricerca della felicità. Insieme a degli ospiti d’onore, Cattelan parlerà del ruolo dell’amore, della famiglia, della ricchezza, del dolore e della fede per la corsa ad essere felici. Le interviste sotto forma di chiacchierate con i suoi ospiti, escono dallo studio e si catapultano nella realtà del personaggio di turno. Sarà un format tutto da scoprire.

Cast ed episodi di “Una semplice domanda”

Il nuovo docu show scritto e condotto da Alessandro Cattelan inizia con la prima puntata con la domanda “Come si fa ad essere felici?” che avrà come ospite Roberto Baggio. Poi la seconda puntata risponde alla domanda, con l’aiuto del regista Paolo Sorrentino “Credere ci rende felici?”. Invece nel terzo episodio Gianluca Vialli cercheranno di rispondere alla domanda “C’è felicità nel dolore?”. Insieme a Geppi Gucciari, Eva Cantarella, Danika & Steve (pornoattori) invece nel quarto episodio Cattelan cerca di capire la vera risposta alla domanda “L’amore rende felici?”. Nel quinto episodio, con Francesco Mandelli il conduttore invece si chiede: “Cos’altro posso desiderare per essere felice?”. Infine il sesto episodio risponde alla domanda: “Si può imparare ad essere felici?” con Elio, Mo Gawdat (imprenditore e scrittore egiziano, ex chief business officer di Google X e autore di ‘Solve for Happy’).

L’appuntamento dunque è per il 18 marzo 2022.

