Netflix Italia ha diffuso la promo dedicata a “Una semplice domanda”: si tratta della nuova serie di Alessandro Cattelan in arrivo sulla piattaforma il 18 marzo. A iniziare la serie è un’ospite d’eccezione, ovvero il mitico e iconico ex calciatore Roberto Baggio. Il cosiddetto Divin Codino del calcio, sarà al centro del primo episodio della serie. La puntata andrà in onda ad un mese esatto dal 55° compleanno di Roberto Baggio.

L’intervista con Roberto Baggio

Nel giorno del suo 55° compleanno, annunciato il calcio d’inizio di “Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda” con la straordinaria partecipazione di Roberto Baggio. I due viaggiano tra le colline vicentine, nella leggendaria Panda dell’ex calciatore. Parlano di sport, di calcio e di buddismo. Ecco la promo con i due protagonisti pubblicata su Twitter:

Il calcio d’inizio di #UnaSempliceDomanda non poteva che darlo Roberto Baggio.

La nuova serie di Alessandro Cattelan arriva il 18 marzo.

La serie “Una semplice domanda”

La serie Tv di Netflix condotta da Alessandro Cattelan si chiede qual è la formula della felicità e cerca di trovare una risposta attraverso interviste, viaggi ed esperienze. Si tratta di una vera e propria docuserie, disponibile dal 18 marzo su Netflix. Tra gli ospiti, oltra a Roberto Baggio, anche il regista Paolo Sorrentino, Gianluca Vialli e Geppi Cucciari. Tra gli altri, Francesco Mandelli, Elio e le Storie Tese e non solo!

Ecco il trailer del programma:

