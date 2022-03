Cosa mi consigliate di guardare su Amazon Prime Video dal 14 al 20 marzo? Il modo migliore per rispondere alla domanda è la selezione di tutte le ultime novità su film e serie TV in uscita sulla piattaforma Prime Video nella settimana da lunedì 14 a domenica 20 marzo.

Dieci film e quattro serie TV, sono queste complessivamente le novità in uscita nella seconda settimana del mese di marzo. Per quanto riguarda le pellicole, riflettori accessi soprattutto sui due film che entreranno in catalogo venerdì prossimo, mentre tra le serie televisive segnaliamo l’arrivo della spettacolare docu-serie dedicata al Mondiale 2021 della MotoGP conclusosi con il successo del francese Fabio Quartararo su Yamaha e il ritiro della leggenda vivente dei motori Valentino Rossi.

Novità Amazon Prime Video: i film e le serie TV in uscita dal 14 al 20 marzo

A seguire un riepilogo delle novità Amazon Prime Video della settimana da lunedì 14 a domenica 20 marzo. Ecco quali sono i nuovi film e le nuove serie TV in uscita sulla piattaforma di video streaming di proprietà del colosso americano Amazon:

Film

2067 – film in uscita martedì 15 marzo

Riot Girls – film in uscita martedì 15 marzo

Mandy – film in uscita martedì 15 marzo

Sabotage – film in uscita martedì 15 marzo

Padre vostro – film in uscita martedì 15 marzo

Pazza idea – film in uscita martedì 15 marzo

La casa di famiglia – film in uscita mercoledì 16 marzo

Acque profonde – film in uscita venerdì 18 marzo

Master – film in uscita venerdì 18 marzo

Serie TV

MotoGP Unlimited – prima stagione della docuserie in uscita lunedì 14 marzo

90210 – tutte le cinque stagioni in uscita lunedì 14 marzo

Gli eredi della notte – tutte e due le stagioni in uscita martedì 15 marzo

Haikyuu!! – la prima stagione in uscita venerdì 18 marzo

Che serie guardare su Amazon Prime Video? Le novità dal 14 al 20 marzo

Non sai quale serie TV guardare su Amazon Prime Video questa settimana? Le due novità di maggiore spessore sono il debutto assoluto di MotoGP Unlimited, alla sua prima stagione sulla piattaforma di video-streaming di Amazon, e la prima stagione doppiata in italiano di Haikyuu!!, l’anime della pallavolo che ha stregato centinaia di migliaia di fan del genere e, più in generale, di questo sport.

In calendario la prima uscita riguarderà MotoGP Unlimited, che farà il suo debutto su Amazon Prime Video lunedì 14 marzo, a una settimana dall’inizio del Mondiale 2022 con il Gran Premio del Qatar. MotoGP Unlimited è il racconto dell’ultimo campionato iridato 2021 vinto dal pilota francese della Yamaha Valentino Rossi. Filmati esclusivi dentro i box, accanto a piloti, meccanini e team manager, le dichiarazioni mai andate in onda, le loro emozioni prima, durante e dopo ogni gara della stagione, in un crescendo di aspettative e competizione. L’inizio della docu-serie è da brividi, a quattro ore dalla conclusione dell’ultima gara del Mondiale.

Nel fine settimana, venerdì 18 marzo, gli amanti della pallavolo potranno finalmente vedere e ascoltare tutta la prima stagione dell’anime Haikyuu!! con il doppiaggio in italiano. Nei prossimi mesi arriveranno i doppiaggi anche delle successive stagioni (dalla seconda alla quarta).

Che film guardare su Amazon Prime Video? Le novità dal 14 al 20 marzo

Anziché le serie TV preferisci i film? Tra le nuove uscite su Amazon Prime Video di questa settimana segnaliamo le pellicole intitolate Acque profonde e Master.

Acque profonde è il film tratto dall’omonimo romanzo di Patricia Highsmith, diretto dal regista britannico Adrian Lyne e con protagonisti Ben Affleck, Ana de Armas e Finn Wittrock. La trama vede al centro la coppia composta da Vic (Ben Affleck) e Melinda Van Allen (Ana de Armas). Marito e moglie danno il via a una serie di provocazioni e giochi psicologici ad alta tensione, che si trasformano ben presto in un gioco mortale.

Hai ancora dubbi su che film guardare su Amazon Prime Video questa settimana? Un altro ingresso notevole nel catalogo di Prime Video è Master, un film thriller-horror di misteri, leggende e fantasmi. È una pellicola Amazon Original, che vede all’esordio come regista la sceneggiatrice americana Mariama Diallo. La trama ha per protagoniste tre donne che cercano di fare il possibile per avere un posto presso una prestigiosa università del New England, “il cui gelido elitarismo potrebbe mascherare qualcosa di ancor più sinistro”, come si legge nella sinossi ufficiale.