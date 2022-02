MotoGP Unlimited è la nuova serie TV in onda in esclusiva su Amazon Prime Video dedicata ai protagonisti della stagione 2021 del motomondiale. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri: la serie sarà visibile in Italia, Francia, Spagna e in più di 170 nazioni in tutto il mondo, Regno Unito e Stati Uniti inclusi.

La serie TV MotoGP Unlimited è prodotta da THE MEDIAPRO STUDIO, con la collaborazione della società Dorna, ed è composta in totale da otto episodi della durata di 50 minuti ciascuno.

Di seguito tutto quello da sapere sulla serie MotoGP Unlimited di Prime Video: da quando esce ai protagonisti e il trailer ufficiale.

Quando esce MotoGP Unlimited su Prime Video?

La nuova serie televisiva MotoGP Unlimited debutterà su Amazon Prime Video lunedì 14 marzo, una settimana dopo il via al Mondiale 2022 della MotoGP (prima gara a Losail domenica 6 marzo, ndr). Così come gli altri contenuti disponibili sulla piattaforma di video streaming di proprietà di Amazon, la serie resterà nel catalogo on demand anche nei prossimi mesi, con la possibilità dunque di essere rivista ogni volta che lo si desidera.

Di cosa parla MotoGP Unlimited su Prime Video?

La serie MotoGP Unlimited esclusiva di Prime Video racconta le storie dei futuri campioni della classe regina del motomondiale e quelle dei piloti veterani, che hanno contribuito a diffondere l’immagine della MotoGP in tutto il mondo. Nella serie ci sarà spazio anche per Valentino Rossi, alla sua ultima stagione di una carriera che lo ha reso uno dei piloti più leggendari di sempre.

Si parlerà inoltre di Fabio Quartararo, alla sua prima affermazione in un campionato del mondo. Il pilota francese della Yamaha ha interrotto il dominio spagnolo lungo 9 anni, iniziato con Jorge Lorenzo, proseguito poi con Marc Marquez, e conclusosi con la vittoria a sorpresa di Joan Mir in sella sulla Suzuki.

Gli altri protagonisti della serie saranno Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Maverick Vinales, Joan Mir e i direttori sportivi dei team più importanti.

Il trailer ufficiale della serie TV MotoGP Unlimited

Di seguito il trailer ufficiale della serie MotoGP Unlimited disponibile su Prime Video a partire dal prossimo 14 marzo.

Come vedere MotoGP Unlimited su Prime Video

Per vedere MotoGP Unlimited su Prime Video è sufficiente abbonarsi al servizio sfruttando i 30 giorni di prova gratuita offerti da Amazon ai nuovi clienti. Al termine della prova il costo sarà pari a 36 euro all’anno. Amazon Prime Video è disponibile tramite l’app Prime Video per Smart TV, smartphone, tablet, Fire TV, Fire TV Stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV.