MotoGP Unlimited, la prima docu-serie sul Mondiale di motociclismo, è da oggi disponibile su Prime Video, la piattaforma di video streaming di Amazon. Prodotta da The Mediapro Studio in collaborazione con Dorna, l’inedita serie televisiva è composta da otto episodi ciascuno della durata di 50 minuti.

Gli appassionati di motori potranno rivivere l’emozionante stagione 2021 del campionato della MotoGP da un’angolazione completamente nuova, quella dei piloti, dei team manager e dei meccanici di ciascuna squadra al vertice della classe regina del motociclismo.

I protagonisti del racconto esclusivo della passata stagione sono il campione del mondo francese Fabio Quartararo, il fuoriclasse spagnolo Marc Marquez, il connazionale Joan Mir, l’australiano della Ducati Jack Miller e il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia, più gli spagnoli Alex Rins (Suzuki), Jorge Martin (Ducati Pramac Racing) e Maverick Vinales (Aprilia).

Di seguito tutto quello da sapere su come vedere MotoGP Unlimited gratis su Amazon Prime Video.

Come vedere MotoGP Unlimited gratis su Prime Video

La docu-serie MotoGP Unlimited è da oggi disponibile gratis per tutti gli abbonati Prime Video. Se ancora non sei abbonato, ti basta sottoscrivere il piano Amazon Prime Video, gratuito per i primi 30 giorni:

Collegati al sito ufficiale Prime Video. Fai clic sul pulsante Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni. Seleziona Crea il tuo account Amazon (se sei già registrato compila i campi disponibili nella sezione Accedi e premi sul bottone Accedi). Inserisci i dati di pagamento. Conferma l’iscrizione ad Amazon Prime Video scegliendo tra il pass annuale (36 euro all’anno) o quello mensile (3,99 euro al mese). Accedi al sito Prime Video con le credenziali appena registrate. Individua la sezione Amazon Original e titoli in esclusiva, dopodiché seleziona il riquadro MotoGP Unlimited e pigia sull’icona Play per avviare la riproduzione del video.

MotoGP Unlimited è visibile su computer collegandosi al sito primevideo.com, oppure su Smart TV e set-top box scaricando l’app Prime Video, disponibile gratuitamente anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Non perdere la prima stagione di MotoGP Unlimited, da oggi disponibile sulla piattaforma di video streaming del colosso Amazon.