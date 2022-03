Oggi, lunedì 14 marzo, si disputerà il match Sinner-Bonzi, valido per il terzo turno dell’ATP Indian Wells 2022, primo Masters 1000 della stagione di tennis. L’atleta altoatesino vede gli ottavi di finale, dopo essersi sbarazzato con estrema facilità del serbo Djere al secondo turno con un doppio 6-3 6-3 (i due precedenti erano a favore del suo avversario, ndr). Qualora, come sembra, il percorso dell’altoatesino proseguirà anche dopo la gara odierna, al quarto turno affronterà il vincente della super sfida tra l’australiano Nick Kyrgios e il norvegese Casper Ruud.

Di seguito tutto quello da sapere su come e dove vedere Sinner-Bonzi oggi 14 marzo in televisione e in streaming.

Dove vedere Sinner-Bonzi oggi in TV

L’incontro di oggi dell’ATP Indian Wells 2022 Sinner-Bonzi sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky. La partita inizierà non prima dell’una di notte (ora italiana).

Il francese Benjamin Bonzi a sorpresa ha eliminato al secondo turno l’altro azzurro Lorenzo Sonego: due set a zero per il tennista transalpino (6-3, 6-4), che ha approfittato dello scarso periodo di forma attraversato dal piemontese (segni inequivocabili erano già arrivati nella partita di qualificazione della Coppa Davis della scorsa settimana, quando Sonego perse un match che avrebbe potuto costare caro alla Nazionale italiana contro la Slovacchia.

Dove vedere Sinner-Bonzi in streaming

Lo streaming del match Sinner-Bonzi sarà visibile su Sky Go e NOW per gli abbonati Sky e NOW. Sky Go è il servizio streaming gratuito per tutti coloro che decidono di sottoscrivere un abbonamento con la pay-TV inglese. NOW è la piattaforma che consente di guardare l’intera programmazione Sky esclusivamente online su Smart TV, set-top box, computer (nowtv.it), smartphone e tablet.

Precedenti Sinner-Bonzi

Prima dell’incontro di oggi, Jannick Sinner e Benjamin Bonzi si sono affrontati al primo turno del Roland Garros nel 2020. In quell’occasione l’altoatesino superò agevolmente il francese per tre set a zero, con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-4. Da quel successo sono trascorsi quasi due anni, Jannick oggi è numero 10 del ranking ATP e vanta all’attivo già cinque trofei, mentre il 25 enne transalpino, numero 62 del ranking, non ha ancora mai vinto un torneo.

