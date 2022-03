Cosa mi consigliate di guardare su Disney+ dal 14 al 20 marzo? Abbiamo selezionato per te le ultime novità su film e documentari in uscita sulla piattaforma di video streaming di Disney questa settimana.

Un film premiato con tre Oscar nella cerimonia del 2016, una pellicola che a fine mese potrebbe vincere altrettante statuette, se non di più, e la riedizione di un grande classico che non tramonta mai, nemmeno a distanza di quasi vent’anni dall’uscita del primo capitolo: scopri quali sono le novità in uscita nella settimana dal 14 al 20 marzo per tutti gli abbonati Disney+.

Novità Disney+: i film e i documentari in uscita dal 14 al 20 marzo

Di seguito la lista completa delle novità Disney+ della settimana da lunedì 14 a domenica 20 marzo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Film

La fiera delle illusioni – film in uscita mercoledì 16 marzo

Un’altra scatenata dozzina – film in uscita venerdì 18 marzo

Revenant – film in uscita venerdì 18 marzo

Documentari

Startbot: oltre la sfida – documentario in uscita mercoledì 16 marzo

Sullo stesso argomento ti potrebbe interessare anche la lista completa dei film e delle serie TV di Disney+ in uscita nel mese di marzo.

Che film guardare su Disney+? Le novità dal 14 al 20 marzo

Non sai quale film vedere su Disney+ nella settimana da lunedì 14 a domenica 20 marzo? In questa sezione trovi le migliori novità in catalogo, con una breve descrizione di ciascuna pellicola.

La fiera delle illusioni (in uscita il 16 marzo)

Il film La fiera delle illusioni, uscito nel 2021 e diretto da Guillermo del Toro, ha per protagonisti un cast d’attori d’eccezione guidato da Bradley Cooper, Cate Blanchett e Toni Collette. È l’adattamento cinematografico di Nightmare Alley, il romanzo dell’autore statunitense William Lindsay Gresham pubblicato nel 1946. In La fiera delle illusioni, Bradley Cooper interpreta il carismatico Stanton Carlisle: la vita dell’uomo cambia quando incontra Pete (David Stathairn) e la moglie Zeena (Toni Collette), una chiaroveggente, insieme ai quali sogna di diventare miliardario truffando l’elite newyorchese degli anni Quaranta. Tutto, però, ha un prezzo da pagare.

Un’altra scatenata dozzina (in uscita il 18 marzo)

Un’altra scatenata dozzina è un film originale Disney+ in uscita il prossimo 18 marzo. Rivisitazione della commedia di successo del 2003 con Hilary Duff e Steve Martin, gli attori Gabrielle Union e Zach Braff vestono i panni dei coniugi Zoey e Paul, impegnati ogni giorno nella gestione del ristorante Baker’s Breakfast e, soprattutto, della loro famiglia. La situazione si complica quando, grazie al buon andamento degli affari, Zoey e Paul decidono di trasferirsi in una casa più grande all’interno di un quartiere dove abitano le persone più ricche della città. La notizia del trasferimento si rivela un boomerang pericoloso per il precario equilibrio di tutta la famiglia, per cui urge trovare una soluzione quanto prima.

Revenant (in uscita venerdì 18 marzo)

Non sai ancora cosa guardare su Disney+ questa settimana? Ti segnaliamo l’arrivo in catalogo venerdì 18 marzo di Revenant – Redivivo, il film del 2015 diretto dal regista messicano Alejandro Gonzalez Inarritu. Con la magistrale interpretazione dell’esploratore Hugh Glass, Leonardo DiCaprio ha vinto per la prima volta nella sua carriera l’Oscar come miglior attore. Durante la cerimonia del 2016, Revenant ha conquistato anche altri due premi: l’Oscar alla miglior regia consegnato al regista Alejandro Gonzalez Inarritu e l’Oscar alla miglior fotografia al connazionale Emmanuel Lubezki.