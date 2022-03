Ospite a Verissimo domenica, Pierpaolo Pretelli è stato protagonista di una frase molto discussa, che ha scatenato l’indignazione di Mara Venier e non solo. Un fatto inedito di cui sui social si discute da ieri con schieramenti a favore e contrari dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Che cos’ha detto Pierpaolo Pretelli a Verissimo?

Silvia Toffanin ha ospitato dopo molto tempo il fidanzato di Giulia Salemi nel talk show del weekend di Canale 5. Il ragazzo subito dopo l’ingresso in studio ha dichiarato:

“Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca perché sai lì (a Domenica In) ho fatto un po’ un’azione da botulino, ho ringiovanito un po’. Quindi tornare qui e trovare un po’ di fresco è bello, sì è davvero molto piacevole”.

Questa frase, evidentemente una battuta e un omaggio alla rete che l’ha lanciato, è stata vista negativamente da tanti. Eppure non è la prima volta che parla dell’operazione freschezza in Rai, anche in un’altra intervista proprio nella rete nazionale l’aveva fatta.

La reazione di Mara Venier

La presentatrice di Domenica In, Mara Venier, che ha voluto Pierpaolo Pretelli per un anno intero a Domenica In, permettendogli così di brillare con tutto il suo talento imitatorio, non sembra averla presa bene.

Infatti su Instagram ha condiviso un post sulla battuta commentandolo con l’aggettivo “porello!” ed emoji divertite. Dopodiché ha anche condiviso un tweet in cui un fan affermava:

“Forse il signor Pretelli dovrebbe avere un po’ di rispetto per Mara Venier”.

La risposta di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli, resosi conto dello scalpore suscitato dalla sua frase ha subito cercato di corre ai ripari in maniera ufficiale. Ieri ha condiviso immediatamente una storia su Instagram in cui scriveva:

“Era una battuta scherzosa. Non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai. Battuta già fatta anche ad una intervista di TvTalk, sarò sempre grato a Mara e Carlo!”.

Mara Venier, dopo la rettifica del suo “protegé” ha condiviso le sue scuse e scritto:

“Meno male Pierpaolo! Ok tranquillo Pierpaolo tutto chiaro… ci vediamo presto!”

Sarà veramente tutto chiarito? Lo scopriremo nelle nuove puntate di Domenica In.