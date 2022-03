Nel corso della puntata del 14 marzo di Mattino 5, c’è stato un episodio alquanto interessante che ha riguardato Federica Panicucci. Nello specifico, la conduttrice è apparsa piuttosto imbarazzata dopo aver mandato in onda un video inerente Alex Belli. Quest’ultimo, infatti, ha pronunciato delle frasi che hanno generato un po’ di scalpore. Vediamo cosa è successo.

Il videomessaggio di Alex Belli che imbarazza la conduttrice

Come di consueto, il secondo blocco di Mattino 5 del lunedì è dedicato al Grande Fratello Vip. Anche nella puntata di oggi, dunque, Federica Panicucci ha affrontato tale tematica soffermandosi, ancora una volta, su Alex Belli e Delia Duran. A tal proposito, la presentatrice ha detto di dover mandare in onda un filmato registrato dall’attore.

Nella clip in questione, quest’ultimo ha voluto mandare un messaggio alla conduttrice, dicendo di essere consapevole che nel suo programma si è spesso parlato di lui. Successivamente, poi, ha detto di essere molto contento di ciò, anche se in molte occasioni si è parlato male. In maniera ironica e un po’ pungente, dunque, Alex ha voluto mandare un bacio a tutti i presenti in studio e, in particolar modo a Federica.

La reazione di Federica Panicucci

La Panicucci è apparsa alquanto imbarazzata dal videomessaggio di Alex Belli, sta di fatto che ha provato a liquidare l’argomento in fretta e furia. A tal proposito, la donna ha detto di essere contenta di sapere che Alex sia conscio che si è parlato molto di lui. Inoltre, ha anche aggiunto di apprezzare moltissimo il fatto che l’attore abbia stima di lei e le voglia bene.

Detto questo, poi, l’attenzione si è spostata sulle ultime dichiarazioni di Delia Duran, una delle finaliste di questa edizione del reality show. Quest’ultima, infatti, dopo aver cambiato numerose volte idea, ha deciso di prendere una decisione alquanto definitiva in merito al suo futuro con Alex Belli. A tal proposito, ha deciso di tornare insieme a lui. In effetti, anche l’attore sarebbe troppo legato alla vita con Delia. Il paparazzo Andrea Franco Alajmo, infatti, ha chiosato dicendo che Alex non lascerebbe mai la sua donna.

