Al televoto di lunedì 14 marzo ci sono Jessica Selassié e Giucas Casella. Il più votato dal pubblico sarà il quinto finalista del Grande Fratello Vip 6. L’esito della semifinale per certi versi è stato prevedibile. Giucas è rimasto nella casa dopo un gesto alquanto nobile di Barù nei suoi confronti, mentre lo stesso Gherardo Gaetani è stato l’autentico protagonista dell’appuntamento di ieri sera, vincendo due televoti su due: quello settimanale contro Manila Nazzaro e il televoto flash contro Sophie Codegoni, non prima di aver salvato Jessica Selassié, con la quale i rapporti sono comunque ai minimi termini dopo gli ultimi avvenimenti nella casa.

Di seguito i risultati dei sondaggi online del Grande Fratello Vip sul televoto tra Jessica e Giucas.

Grande Fratello Vip 6, quinto finalista 14 marzo: i risultati dei sondaggi

I sondaggi sul televoto della finale del 14 marzo del Grande Fratello Vip 6 concordano nell’assegnare la vittoria a Jessica Selassié, quinta finalista annunciata di quest’edizione.

Sondaggio Forumfree – Chi vuoi in finale?

Jessica Selassié: 55,94%

Giucas Casella: 44,06%

Sondaggio RealityHouse – Chi vuoi in finale?

Jessica Selassié: 72%

Giucas Casella: 28%

ULTIMO AGGIORNAMENTO: venerdì 11 marzo.

La situazione sui sondaggi del quinto finalista del GFVip 6

Dai risultati dei sondaggi del Grande Fratello Vip, sembrerebbe che Jessica Selassié corra verso la finale insieme alla sorella Lulù, l’inaspettata amica Delia Duran, l’avversario Davide Silvestri e il misterioso Barù. Non solo però, perché da settimane è anche tra le favorite per il successo di questa sesta edizione, come evidenziano le quote dei principali bookmaker (le trovate nel nostro approfondimento sul vincitore del Grande Fratello Vip 6).

Se vogliamo, negli ultimi giorni la posizione di Jessica si è rinforzata ulteriormente dopo il distacco deciso unilateralmente da Barù nei suoi confronti. E se è vero che i Jerù hanno votato in massa Gherardo in semifinale nonostante tutto quello che era successo nelle ore precedenti, è altrettanto vero che il fandom della più grande delle sorelle Selassié è superiore a quello di qualsiasi altro concorrente rimasto in gara.

Dispiace per Giucas Casella, che avrebbe meritato un posto nei primi cinque della finalissima di lunedì, ma è significativo il fatto che l’esito del televoto verrà comunicato all’inizio della puntata del 14 marzo. Ciò significa che, nel bene o nel male, Giucas farà comunque parte dell’atto conclusivo del Grande Fratello. La sfida contro Jessica in ogni caso resta impari, e probabilmente anche Giucas ne è consapevole.

Non solo la Selassié, alla luce dei sondaggi online sul televoto di lunedì 14 marzo del Grande Fratello Vip 6, dovrebbe battere l’illusionista più famoso della televisione italiana senza troppe difficoltà, ma a questo punto appare evidente a tutti come sia la favorita numero uno per la vittoria finale. Dopotutto può contare su un esercito di fan pronto a sostenerla in qualsiasi momento, talmente forte da aver influenzato tutti gli ultimi televoti importanti di questa sesta edizione.

Se Delia Duran è in finale è grazie ai Jerù. Se Davide Silvestri in finale è grazie ai Jerù. E se Barù ieri sera è stato in grado di vincere due televoti con oltre il 60% dei voti, è grazie ai Jerù. Forse l’unica finalista che gode di luce propria è la sorella Lulù, ma in uno scontro tra sorelle in finale la netta favorita rimane Jessica.

Appuntamento dunque a lunedì prossimo, quando andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 6.

