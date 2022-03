Pensavamo di avere tutti i finalisti del Grande Fratello Vip 6 prima della finale, ma in questa edizione così surreale invece arriviamo alla finale con solo quattro finalisti. Il tempo per eleggere anche il quinto – o con ogni probabilità la quinta – non c’è stato. Scopriamo chi finora è riuscito ad accaparrarsi un posto nella finale di Lunedì 14 Marzo.

Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip 6?

I finalisti del Grande Fratello Vip 6 eletti fino a stasera sono solo quattro. Ne manca uno all’appello. Ecco chi sono:

Delia Duran

Lulù Selassié

Davide Silvestri

Barù Gaetani

Il quarto finalista è stato eletto stasera con un televoto eliminatorio tra Barù Gaetani e Sophie Codegoni. A prevalere è stato il nipote di Costantino Della Gherardesca, che ha lasciato la concorrente ferma al 39%. Questa sesta edizione arriva alla finale senza aver eletto i finalisti. Infatti un televoto aperto fino a lunedì decreterà chi tra Jessica Selassié e Giucas Casella sarà il quinto finalista.

Perché non sono stati eletti tutti i finalisti del Grande Fratello Vip 6?

La domanda più comune per chi non abbia guardato la diretta è come sia possibile che lunedì si arriverà alla diretta con sei persone dentro la casa, anziché solo i cinque finalisti. La scelta della produzione è stata chiara: più spazio agli eliminati.

Infatti gli inquilini della casa hanno potuto avere un loro spazio solo dopo la mezzanotte, mentre la prima eliminazione è arrivata dopo le undici. Insomma, procrastinando così tanto i tempi effettivi di diretta per le persone all’interno del reality di Canale 5, non c’è stato lo spazio per indire un altro televoto ed eleggere anche la quinta persona in finale.

Abbiamo appena comunicato a Barù che è ufficialmente il quarto finalista! 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/a1CrM6kmM0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2022