Pechino Express ieri è ripartito. Finalmente i telespettatori potranno sognare guardando le avventure dei viaggiatori del reality. Nonostante il format sia rimasto sempre uguale e iconico, i dati degli ascolti parlano chiaro: il passaggio a Sky ha penalizzato l’auditel. Mentre sulla Rai il suo esordio sfiorava quota 10%, nella tv a pagamento non è arrivato nemmeno al 2%.

Ma nonostante ciò la Rotta dei Sultani di quest’edizione è una delle più belle degli ultimi anni dell’edizione e il cast selezionato promette grandi sorprese.

La testimonianza di Andrea Pinna su Pechino Express

Ieri sera durante la prima puntata Antonio Andrea Pinna, concorrente dell’edizione 2015 di Pechino Express, ha voluto condividere con i suoi follower Instagram, i retroscena del travel reality condotto da Costantino Della Gherardesca.

Se tutti guardando lo show pensiamo che i concorrenti siano costretti per mesi a viaggiare con lo zaino in spalla, dobbiamo ricrederci perché non è così. L’influencer racconta:

“Facevamo una pausa di una notte ogni 5 giorni e di due notti se cambiavamo Stato. Ogni due puntate (5 giorni) si dorme in qualche hotel soprattutto per motivi d’igiene e per farsi visitare dal medico“

I cameraman, grande supporto per la realizzazione del programma, non possono essere ospitati nelle abitazioni private insieme ai concorrenti. Così, per poter effettuare velocemente le riprese e non allontanarsi troppo, alloggiano in hotel e bed and breakfast limitrofi. Tuttavia, essendo posti spesso sperduti la vicinanza diventa molto relativa. Infatti Pinna racconta:

“Spesso erano minimo 50 km”.

La vittoria a Pechino Express

Il blogger cagliaritano quando partecipò a Pechino Express con il personal trainer Roberto Bertolini riuscì a vincere, battendo all’ultimo minuto la coppia degli Espatriati. Su quel momento ricorda:

“Fanno la finta vittoria e la finta sconfitta ad entrambe le coppie. Le ultime due coppie le fanno gareggiare separate. Arriva un notaio che registra tutto”.

Quest’anno un’altra coppia scoprirà chi vincerà Pechino Express 9 solamente in diretta televisiva. Chi saranno? Per ora alcune coppie hanno già conquistato l’attenzione per furbizia e capacità di gioco, ma è ancora presto per trarre delle somme perché Pechino Express è anche un gioco di fortuna.