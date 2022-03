Il treno di Pechino Express è partito e nessuno lo potrà più fermare. La prima puntata ieri sera è andata in onda su Sky e Now, raccogliendo tantissimi telespettatori affezionati, mentre altri, non potendola vedere nella tv in chiaro hanno imprecato su Twitter contro l’acquisizione Sky. Il cambio di rete da parte dei telespettatori è stato subito con fastidio, anche se unanimamente ammettono:

Forse per la prima volta in cui un programma cambia canale nulla è snaturato. Cast interessante dove già emergono le prime dinamiche, fantastica la Turchia, belle le prove, bentornato @PechinoExpress!! Ci eri mancato #pechinoexpress — 💐adri💐 SanremoSemanaSanta (@langfei_shijian) March 10, 2022

Pechino Express 2022, chi è stato eliminato nella prima puntata?

La gara del travel reality di Sky ha riservato tante sorprese, oltre a paesaggi mozzafiato. Il ritorno di Pechino Express con i suoi passaggi folli, le corse, e la grandissima narrazione di Costantino Della Gherardesca, segna un po’ per tutti il passaggio alla normalità, in cui si segnavano luoghi indimenticabili da visitare, grazie al programma.

La rotta dei sultani si sta mostrando avvincente e molto ben costruita, grazie anche ad un cast scelto in modo certosino.

La coppia eliminata nella prima puntata di Pechino Express è quella delle Tiktoker, formata da Anna Ciati e Giulia Paglianiti. Secondo Costantino Della Gherardesca è stata la rivincita dei boomer sulla generazione Z. Le due concorrenti ventenni sono state fatte fuori dalla coppia dei Pazzeschi Victoria Cabello e Paride Vitale, che hanno saputo gestire la gara con grande furbizia e intelligenza.

La prima busta nera non ha pietà per nessuno. Le #TIKTOKER sono la prima coppia a lasciare #PECHINOEXPRESS 🥺 pic.twitter.com/JxqICSXLJF — pechinoexpress (@PechinoExpress) March 10, 2022

La prova immunità invece è stata vinta dalla coppia Mamma e figlia, formata da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, che siamo sicuri, ci riserverà grandi sorprese. Agguerrite, esilaranti, sono un duo potente sia nel gioco che televisivamente.

Come vedere Pechino Express 2022 gratis?

Chi vuole vedere Pechino Express 2022 gratis rimarrà deluso perché Sky ha deciso di non trasmettere repliche del programma nella tv in chiaro. Pertanto, l’unico modo per vedere le puntate di Pechino Express è abbonarsi a Sky o a Now.