La fiction Mediaset Più forti del destino è sbarcata ieri su Canale 5. La serata, essendo priva di un degno confronto televisivo, ha visto vincere gli ascolti dalla nuova miniserie. Ma il risultato è comunque deludente.

Nonostante il cast di ottime attrici protagoniste, come Laura Chiatti, Loretta Goggi, Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods, la storia sembra non conquistare il pubblico.

Più forti del destino, anticipazioni seconda puntata in onda l’11 Marzo

Nella Palermo del 1987, dopo l’incendio Arianna (Giulia Bevilacqua) e Rosalia (Laura Chiatti) sembrano essere rimaste sotto le macerie. Infatti i loro nomi compaiono nell’elenco ufficiale delle vittime. Ma non è così, Rosalia cerca di scappare dal palazzo di Donna Elvira Marchesa di Buonvicino (Loretta Goggi), ma non sarà facile.

Costanza (Dharma Mangia Woods) dal canto suo è consapevole di non voler stare più con Antonio e vorrebbe lasciarlo, ma purtroppo una nuova consapevolezza glielo impedisce: lei non può perché metterebbe in pericolo la famiglia. Durante la preparazione delle sue tristi nozze, Libero è accusato formalmente di strage. Un duro colpo per la ragazza. L’uomo si nasconde, ma succede qualcosa di inaspettato. Infatti una notte Matilde scopre i due amanti insieme. Che cosa succederà? Verranno presi dei provvedimenti?

Arianna e Saverio vogliono scappare con Camilla e cercano di escogitare un piano geniale per poter partire via da Palermo. Ma Pietro Lucchesi (Sergio Rubini) ha più risorse di loro e li insegue.

Intanto Rosalia continua a scappare e Donna Elvira trova un escamotage per fermarla: le dice un’importante bugia in modo da trattenerla per sempre con sé.

L’appuntamento con Più forti del destino è per venerdì 11 Marzo alle 21:25 su Canale 5.