Dunque il 10 Giugno i criminali inglesi più amati, arriveranno su Netflix per il loro ultimo, imperdibile saluto, in contemporanea nei Paesi in cui la piattaforma di streaming è attiva. In Inghilterra, l’ultima stagione ha debuttato su BBC One a Febbraio, collezionando ben 3,8 milioni di telespettatori. Un record, che forse Netflix riuscirà a battere.

Peaky Blinders, qual è il cast?

Il cast della sesta stagione sarà formato da nuovi volti e personaggi storici. Ecco chi saranno:

Tom Hardy

Paul Anderson

Finn Cole

Anya Taylor- Joy

Natasha O’Keefe

Sophie Rundle

Stephen Graham

James Frecheville.

Mentre il primo episodio sarà interamente dedicato ad un volto storico della serie, l’attrice Helen McCrory. Morta l’anno per un tumore riceverà un omaggio dalla produzione, così che venga ricordata in eterno.

Peaky Blinders, ci sarà il film?

Uno dei rumor più frequenti in questi anni è stato quello per la realizzazione di un film sulla serie. Ebbene, presto sarà realtà. Infatti, Steven Knight l’ha confermato e ha aggiunto che ritroveremo nella pellicola tutto il cast di Peaky Blinders. La produzione è prevista per il 2023, ma i tempi potrebbero anche variare in base alle esigenze degli addetti ai lavori.

Peaky Blinders, il trailer della sesta stagione

Il trailer della sesta stagione di Peaky Blinders è stato rilasciato molti mesi fa, essendo già uscita la serie in Inghilterra. Eccolo: