Cosa mi consigliate di vedere su Netflix? Per rispondere alla domanda, in questo articolo presentiamo l’elenco completo delle novità su film e serie TV in uscita su Netflix nella settimana da lunedì 14 a domenica 20 marzo.

Nei prossimi giorni saranno disponibili ben 13 novità, molte delle quali all’interno del catalogo di docu-serie, reality-serie e docu-show. In Italia c’è grande attesa per il debutto di Alessandro Cattelan: una semplice domanda, che vedrà l’ex conduttore di X Factor e futuro co-presentatore dell’Eurovision Song Contest 2021 impegnato nel suo primo show sulla piattaforma streaming statunitense. Cattelan non è il solo protagonista delle nuove uscite della terza settimana di marzo su Netflix, vista l’abbondanza di prime uscite per le serie televisive tra virgolette classiche.

Novità Netflix: i film e le serie TV in uscita dal 14 al 20 marzo

Di seguito un riepilogo completo delle novità Netflix della settimana da lunedì 14 a domenica 20 marzo con tutti i nuovi film e le nuove serie TV da guardare:

Film

Agente speciale Ruby – in uscita giovedì 17 marzo

Windfall – in uscita venerdì 18 marzo

Granchio nero – in uscita venerdì 18 marzo

Serie TV

Team Zenko Go – prima stagione in uscita martedì 15 marzo

Grond – prima stagione in uscita giovedì 17 marzo

Human Resources – prima stagione in uscita venerdì 18 marzo

Drole-Comici a Parigi – prima stagione in uscita venerdì 18 marzo

Stand-up, docu-serie e docu-show

Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous – prima stagione della stand-up in uscita martedì 15 marzo

Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi – prima stagione della docu-serie in uscita mercoledì 16 marzo

Alessandro Cattelan: una semplice domanda – prima stagione del docu-show in uscita venerdì 18 marzo

Is it Cake? – prima stagione del reality serie in uscita venerdì 18 marzo

Young, Famous & African – prima stagione del reality serie in uscita venerdì 18 marzo

Animal: il meraviglioso regno animale – seconda stagione in uscita venerdì 18 marzo

Che serie guardare su Netflix? Le novità dal 14 al 20 marzo

Non sai quale serie TV guardare su Netflix questa settimana? In evidenza il già citato docu-show di Alessandro Cattelan e la prima stagione della serie belga Soil (in Italia è nota con il nome Grond.

Alessandro Cattelan: una semplice domanda è un documentario prodotto da Fremantle, scritto e interpretato dall’ex conduttore di X Factor. Cattelan si avvarrà dell’aiuto di noti personaggi dello spettacolo, dello sport, della musica e del cinema per trovare la risposta a “una semplice domanda” posta dalla figlia Nina: “Papi, come si fa e essere felici?” A differenza di quello che ci si potrebbe aspettare, la conduzione dello show televisivo non avviene all’interno di uno studio, ma vede Alessandro Cattelan in giro per l’Italia e all’estero, in cerca di nuove forme di comunicazione. Tra i protagonisti dello spettacolo Roberto Baggio, Gianluca Vialli, Geppi Cucciari, Paolo Sorrentino, Francesco Mandelli ed Elio: uno alla volta, tali personaggi saranno al centro del racconto di Cattelan che si estende su un arco narrativo di sei puntate.

Un giorno prima, giovedì 17 marzo, il catalogo di Netflix saluterà l’arrivo di una nuova serie televisiva: Soil (Grond). È la storia del giovane Ishmael, che insieme alla sorella riesce a trovare una soluzione geniale per la sepoltura di un musulmano in Belgio. La famiglia è divisa tra chi vorrebbe riportare la salma nel luogo di nascita (Marocco), esaudendo così i desideri del defunto, e tra chi invece ritiene di doverlo seppellire ugualmente in Belgio anche per na questione di praticità. Alla fine viene adottata la linea del giovane Ishmael, il quale importa dal Marocco la terra con la quale vengono seppellite le persone senza vita. Da qui prenderà il via un nuovo business che renderà i protagonisti della storia ricchi e famosi.

Che film guardare su Netflix? Le novità dal 14 al 20 marzo

Alle serie TV preferisci i film? Tra le nuove uscite su Netflix della settimana segnaliamo le due pellicole che debutteranno venerdì 18 marzo: Windfall e Granchio nero.

Windfall è un film originale Netflix diretto da Charlie McDowell, regista e sceneggiatore statunitense, marito di Lily Collins (Emily in Paris), protagonista del thriller insieme agli attori Jason Segel e Jesse Plemons. È la storia di un uomo che entra furtivamente nella casa di villeggiatura di un ricco imprenditore del settore tech: gli eventi precipitano quando il magnate e la moglie raggiungono la villa per una vacanza improvvisata.

Se non sai ancora cosa guardare su Netflix dal 14 al 20 marzo, ti segnaliamo per ultimo il film Granchio nero, thriller d’azione svedese diretto da Adam Berg con protagonista l’attrice Noomi Rapace. La pellicola ha tutti gli ingredienti necessari per fare presa sul pubblico, per via della sua ambientazione in un mondo dilaniato da una guerra apocalittica ancora in corso di svolgimento. Noomi Rapace interpreta Caroline Edh, una pattinatrice di velocità trasformatasi in soldato: la sua, e quella di altre cinque persone, è una missione disperata, ma la posta in palio è troppo alta per non essere portata fino in fondo.

