Tutti gli appassionati lo stanno aspettando da tempo e non vedono l’ora che inizi: stiamo parlando della nuova edizione di Pechino Express 2022 che dopo due anni di pausa, dovuti all’emergenza da Covid 19, ritornerà in onda a partire da giovedì 10 marzo su Sky.

Ieri le 10 coppie che partecipano alla gara e il conduttore Costantino Della Gherardesca hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione e hanno annunciato che vi sarà un’importante cambio di rotta rispetto alle edizioni precedenti.

Pechino Express: Costantino diventa concorrente

Costantino Della Gherardesca durante la conferenza stampa di presentazione ha fatto una clamorosa anticipazioni sull’avvio di Pechino Express 2022. Infatti ha fatto sapere che sarà tra i concorrenti. Dopo aver condotto sette edizione ed essere stato anche in gioco alla prima edizione insieme a suo nipote Barù che ora si trova nella casa del Grande Fratello VIP 6, il volto storico dell’adventure game, torna a rimettersi in gioco.

Ha colto l’occasione per raccontare la vera essenza del gioco che permette di viaggiare in modo reale conoscendo le usanze e le realtà culturali, in modo tale da riuscire anche a cambiare il proprio modo di pensare e di decodificare il mondo che ci circonda. Il conduttore ha anche detto che per quanto riguarda la gara, invece, non vi saranno sconti ai concorrenti, anzi ci saranno molti meno comfort e sarà tutto più difficile rispetto agli anni scorsi.

I dettagli sul programma

L’edizione si svolgerà in Medio Oriente e toccherà ben quattro stati ovvero la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi. Le 10 coppie in gara sono assolutamente divertenti ed entusiaste delle riprese. Tra loro c’è Victoria Cabello che ritorna sugli schermi dopo l’assenza per una malattia e un periodo molto particolare. Durante la conferenza i protagonisti hanno fatto sapere quanto sia stato difficile gareggiare e al contempo combattere con l’emergenza sanitaria.

Quando e dove guardare

Pechino Express “La rotta dei sultani”, nona edizione, va in onda dal 10 marzo 2022: su Sky alle ore 21.15 e in streaming su Now. La novità è stato proprio il passaggio a Sky che regalerà anche riprese con i droni e una durata delle puntate intorno ai 90 minuti. Se volete vedere il reality show vi consigliamo di abbonarvi a Sky approfittando delle numerose offerte.