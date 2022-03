A condurre “Made in sud 2022” ci sarà Lorella Boccia. Sembrerebbe che la showgirl napoletana, l’abbia spuntata rispetto alle sue rivali e ora affiancherebbe Clementino e Rocco Hunt nella conduzione dello show di cabaret dedicato alla comicità del Mezzogiorno. La bella Lorella, lanciata da Maria De Filippi ad Amici nel 2013, è stata scelta rispetto a Flora Canto. Ora, non manca che l’annuncio della Rai.

Quando inizia la nuova edizione di “Made in Sud”

La nuova edizione di “Made in Sud” è in partenza lunedì 11 aprile 2022 in prima serata su Rai 2. Cambiano molti equilibri: innanzitutto lo show ha dovuto dire addio alla conduzione di Stefano De Martino e della bella Fatima Trotta, storica del programma. Quest’ultima è passata nel frattempo a Honolulu su Italia 1. De Martino invece farà il giudice al serale di Amici 21 di Maria De Filippi. Nello spettacolo ora arriva una vera e propria rivoluzione dopo un anno di stop dovuto all’emergenza Covid.

Alla conduzione vi sono Lorella Boccia, Clementino e Rocco Hunt, in un inedito terzetto made in Campania. Il programma sarà in 8 puntate. Lorella Boccia, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata fortemente voluta da Nando Mormone, patron del programma comico di Rai 2. Era già stata apprezzata dal grande pubblico quando aveva affiancato Paolo Ruffini a “Colorado” nel 201.