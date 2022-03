In queste ore, Mediaset ci ha tenuto ad informare i telespettatori di una novità molto interessante che riguarda Verissimo. L’azienda ha deciso di puntare su tale trasmissione, proponendola, non solo il sabato pomeriggio, ma anche la domenica. Questa scelta, però, aveva fatto storcere un po’ il naso a Silvia Toffanin che, infatti, non sembrava disposta a protrarre il doppio appuntamento ancora a lungo. Stando a quanto emerso recentemente, però, c’è stato un cambio di rotta in merito.

Silvia cambia idea sul doppio appuntamento di Verissimo

Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri è stato lieto di annunciare che Silvia Toffani abbia accettato di proseguire con il doppio appuntamento di Verissimo. Il programma, dunque, continuerà ad andare in onda sia di sabato sia di domenica pomeriggio anche ora che si è interrotto il tandem con Amici di Maria De Filippi.

Tale programma, infatti, è stato interrotto nella fascia pomeridiana del dì di festa in quanto sta per partire il serale. Ad ogni modo, la decisione ha lasciato spiazzati i telespettatori in quanto, fino a ieri, Silvia Toffanin sembrava assolutamente contraria a continuare ad andare in onda in entrambi i giorni del week-end.

La Toffanin diventerà la nuova Maria De Filippi?

Al momento, però, non si sa con esattezza fino a quando si protrarranno le due puntate a settimana di Verissimo. Molto probabilmente, questo accadrà per un altro mese abbondante. Dietro le quinte di Mediaset, inoltre, si vocifera anche che Pier Silvio Berlusconi stia facendo di tutto per trasformare Silvia nella nuova Maria De Filippi.

Il suo scopo, dunque, sarebbe quello di far in modo che la sua compagna di vita possa occupare un posto solido nei palinsesti Mediaset. Per fare questo, però, chiaramente c’è bisogno che la diretta interessata sia predisposta ad assumersi degli oneri decisamente più impegnativi. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se questo accadrà.