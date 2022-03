Il programma pomeridiano del fine settimana di Canale 5, Verissimo, si appresta a subire delle variazioni. Dato l’enorme successo riscontrato dalla trasmissione condotta da Silvia Toffanin, la rete e Pier Silvio Berlusconi vorrebbero ardentemente che lo show proseguisse su questa linea. La conduttrice, però, non sembra averne nessuna intenzione, pertanto, ha deciso di interrompere la messa in onda della domenica. Ecco da quando e cosa è emerso.

Silvia Toffanin rifiuta il doppio appuntamento di Verissimo

L’azienda Mediaset ha deciso di puntate molto su Silvia Toffanin e su Verissimo. Proprio per tale motivo, dopo la sospensione di Domenica Live, si decise di affidare questa fasica oraria alla compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi. Verissimo, così, ha cominciato ad andare in onda non soltanto il sabato, come di consueto, ma anche la domenica pomeriggio.

Gli ascolti sono sempre stati piuttosto entusiasmanti, proprio per tale ragione, la rete sarebbe stata lieta di proseguire in questa direzione fino a fine maggio. Ad opporsi fermamente, però, è stata la conduttrice, Silvia, infatti, ha dato luogo ad una piccola guerriglia in famiglia in quanto ha scelto di andare in onda solo di sabato.

Ecco fino a quando andrà in onda il programma anche di domenica

Ad ogni modo, il cambio di rotta non sarà così imminente. La conduttrice, infatti, ha accettato di andare in onda due giorni alla settimana fino a fine marzo. L’ultimo week-end con doppio appuntamento, infatti, è quello di sabato 26 e domenica 27 marzo. Successivamente a quella data, poi, la Toffanin tornerà ad andare in onda solamente di sabato.

Per tutto aprile e maggio, dunque, il programma tornerà alle origini, con immenso dispiacere da parte del direttore di rete. Quest’ultimo, infatti, pare abbia intenzione di dare luogo al doppio appuntamento con Verissimo anche il prossimo anno. Al momento, però, bisogna capire se la Toffanin sia disposta ad avallare questa richiesta oppure no.