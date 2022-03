Ultima Fermata è il nuovo programma targato Fascino, annunciato qualche mese fa. Inizialmente si pensava avrebbe preso il posto di Temptation Island. Infatti anche in questo caso si tratta di un “viaggio nei sentimenti”, ma poi è arrivata la smentita. Entrambi i programmi verranno prodotti da Maria De Filippi.

Infatti in questo nuovo format protagoniste non saranno coppie che stanno effettivamente insieme, ma chi vive un momento di profonda crisi, tanto da essere separato in casa. I casting sono stati annunciati su tutte le piattaforme social e anche su Witty Tv ed ora sembra che si sia arrivati alla conclusione.

Ultima Fermata sta per andare in onda?

Ma non solo i casting sembrano essere conclusi. Infatti secondo alcune indiscrezioni che circolano su Twitter, il programma è pronto per la messa in onda. Ultima Fermata dovrebbe andare in onda mercoledì 23 Marzo su Canale 5.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Da mercoledì 23 marzo in prima serata su #canale5 partirà il nuovo programma della Fascino #UltimaFermata — Miky (@MikyS03) March 8, 2022

La fonte non è stata confermata da Mediaset. Pertanto resta ancora necessaria l’ufficialità, né tantomeno è stato diffuso il promo. Ma, considerando che quello dell’Isola dei Famosi è stato diffuso appena ieri durante la pubblicità del Grande Fratello Vip 6, c’è un’ampia possibilità che si sappia qualcosa già nei prossimi giorni.

Chi condurrà Ultima Fermata?

In questi mesi tanto si è discusso sulla conduzione del nuovo programma targato Fascino. La persona più quotata per condurre questo viaggio nei sentimenti è stata Giulia De Lellis. La ragazza però ultimamente ha avuto molteplici problemi di salute, pertanto resta da vedere se ha potuto assolvere ai suoi impegni lavorativi. Ma, si prevede che anche se non fosse alla conduzione, avrebbe comunque un ruolo nel nuovo format.

Tante sono le incognite riguardo Ultima Fermata, ma sicuramente quando verrà trasmesso riuscirà ad intercettare l’attenzione dei fedeli telespettatori uominiedonniani che non potranno resistere ad un nuovo format sentimentale della regina di Canale 5.