Ultima Fermata è il nuovo programma televisivo firmato da Maria De Filippi e la società di produzione Fascino. Il suo arrivo su Canale 5 è atteso nel corso dei prossimi mesi: le indiscrezioni al riguardo sottolineano che la nuova trasmissione potrebbe andare a sostituire nel palinsesto Mediaset un programma di successo come Temptation Island.

In attesa di saperne di più sul destino del docu-reality più famoso della televisione italiana, vi spieghiamo in questo articolo come partecipare a Ultima Fermata. Le informazioni hanno come fonte il video ufficiale (lo potete vedere in fondo al nostro articolo) pubblicato sui canali social di Witty, il portale che fa riferimento ai programmi realizzati dalla Fascino PGT.

Come partecipare a Ultima Fermata: numero di telefono e domanda online

Per partecipare a Ultima Fermata è sufficiente chiamare il numero di telefono 06 21118920 oppure iscriversi ai casting compilando il modulo disponibile sul sito wittytv.it. L’unico requisito da rispettare è essere una coppia in crisi sul punto di prendere una decisione definitiva: continuare il rapporto o interromperlo per sempre.

Se preferisci inoltrare la domanda online, di seguito trovi la procedura per prendere parte ai casting di Ultima Fermata:

Collegati al sito wittytv.it; Clicca sulla voce Casting presente in alto a destra nel menu principale del sito; Fai clic sul riquadro della trasmissione Ultima Fermata (si trova in ultima posizione, dopo Temptation Island); Compila il modulo riempiendo i seguenti campi obbligatori: nome, cognome, sesso, codice fiscale, provincia dove vivi, città dove vivi, data di nascita, cellulare, nome del tuo parner, cognome del tuo partner, sesso partner, data di nascita del tuo partner, inizio relazione; Nel campo di testo Vuoi partecipare perché scrivi le motivazioni che ti spingono a iscriverti ai casting di Ultima Fermata (il testo non deve superare i 1.000 caratteri); Premi sul pulsante Carica Foto e carica almeno una foto in cui compari insieme al tuo partner (è possibile caricare fino a tre foto, ma la seconda e la terza sono facoltative); Leggi l’informativa sulla privacy e aggiungi un segno di spunta nel quadratino accanto alla frase Ho letto l’informativa e acconsento al trattamento dei dati per le finalità ivi indicate; Pigia sul tasto Invia per inoltrare la domanda.

La redazione del programma ti ricontatterà per comunicare i passaggi successivi all’invio della candidatura. Al momento non è dato sapere quando la trasmissione verrà girata, se andrà in onda in diretta (poco probabile) e quando. Molto dipenderà dalla scelta definitiva che verrà presa su Temptation Island: se il docu-reality dei sentimenti verrà a sorpresa cancellato dai palinsesti Mediaset, è probabile che Ultima Fermata prenderà il suo posto nell’abituale collocazione estiva (con la prima puntata quindi a cavallo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio).

Ultima Fermata: il primo promo del nuovo programma di Canale 5

Come accennato sopra, Witty ha diffuso il primo promo di Ultima Fermata sui suoi canali social. Nel filmato, oltre alle indicazioni per partecipare al nuovo programma televisivo di Canale 5, una voce fuori campo offre qualche informazione in più sul format prodotto dalla Fascino. Nel virgolettato qui sotto riportiamo le parole pronunciate durante il video:

Qualcuno ha detto che la linea ferroviaria rappresenta la vita di coppia: si è insieme su uno stesso binario, verso un’unica destinazione. Ma a volte è necessaria un’ultima fermata per decidere se è giusto proseguire insieme o se lasciare quel binario per sempre.

