L’Isola dei Famosi sta per arrivare sui nostri teleschermi. Ieri durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 è stato diffuso il promo della prima puntata, ma non si vede il cast!

L’Isola dei Famosi, quando andrà in onda la prima puntata?

La prima puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi verrà trasmessa il 21 Marzo alle 21.15. Il promo, andato in onda ieri sera, non ha mostrato però il volto dei concorrenti, ma solamente la conduttrice che approda nell’isola deserta.

Sul cast ancora le incognite sono tantissime. Se è stata ufficializzata la presenza degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, ancora sui concorrenti si sa ben poco. Lory Del Santo con il suo fidanzato sembravano ormai ufficiali, eppure in queste ore tante voci si rincorrono su un possibile forfait e non c’è alcuna chiarezza, nemmeno da parte dei diretti interessati.

Anche dei Rodriguez si è tanto parlato, ma non è giunta conferma né alcuna dichiarazione precisa del fratello e del padre di Belen. Bisognerà aspettare il 21 Marzo per sapere chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Intanto godiamoci il promo, andato in onda ieri.

Riparte l’avventura… per sopravvivere e vincere 🏝

L’#Isola dei Famosi sta tornando 😍

Vi aspettiamo da lunedì 21 marzo su #Canale5 e @MediasetPlay! pic.twitter.com/IVi3adT69c — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 8, 2022