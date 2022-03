“Sono divisoria, o mi amano o non mi amano. Vuol dire che lascio il segno. Provoco comunque un sentimento. chiaro che quando mi insultano o mi attaccano io non rispondo mai poi quando arriva il momento in silenzio reagisco, anche querelando. Quando decido di querelare è perché so che c’è una motivazione giusta”.

Mantiene inoltre un grandissimo riserbo intorno alla sua vita, tanto che perfino quando Silvia Toffanin più volte la “pungeva” per capire se fosse diventata nonna, lei manteneva il suo silenzio:

“Io dei miei figli non parlo, sono molto riservata in questo e la loro vita privata deve restare tale. Questa notizia riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera ma riguarda soprattutto loro. Loro sono molto discreti quindi non ne posso parlare. Non ho detto no ma non ho detto si. Sarei pazza di felicità e sarei una nonna super”.

Ma anche sulla sua vita sentimentale non si dà a grandi rivelazioni: