La fiction di Canale 5 Fosca Innocenti è giunta al termine. Pur senza risultati di ascolti straordinari, ha saputo reggere il confronto con il colosso Rai de Il Cantante Mascherato e assicurare a Mediaset un pubblico affezionato alle vicende di questo crime drama, più romantico che crime.

Che cos’è successo nell’ultimo episodio di Fosca Innocenti?

Nella quarta puntata di Fosca Innocenti, Vanessa Incontrada oltre a risolvere brillantemente i casi è riuscita finalmente a trovare il coraggio di ammettere l’amore che prova per il suo amico Cosimo ed è arrivato il tanto agognato bacio finale.

Fosca Innocenti 2 si farà?

Dopo la fine dell’ultima puntata della fiction Mediaset con Francesco Arca e Vanessa Incontrada, tantissime persone si sono chieste: ma Fosca Innocenti 2 si farà?

Le vicende della vice questore che indaga tra le campagne di Arezzo hanno conquistato il pubblico. Pur non essendoci annunci ufficiali su se si farà una seconda stagione da parte di Mediaset, l’Assessore al Turismo del Comune di Arezzo in cui viene girata la fiction ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno ben sperare. Infatti Simone Chierici ha dichiarato di sopralluoghi per le location della seconda stagione:

“Venerdì c’è stato l’incontro col regista Giulio Manfredonia, che mi è sembrato davvero in gamba, e la produzione. Stiamo lavorando per la seconda serie, stanno ultimando la sceneggiatura e da parte nostra c’è massima collaborazione. Ci sarà bisogno di ulteriori location e nei prossimo giorni prepareremo un book da proporre, la base ovviamente resta il centro storico della città. Dobbiamo far conciliare una serie di cose, i tempi sono essenziali: si parla di tarda primavera inizio estate per le riprese”.

La fiction RTI – Banijay Studios Italy è stata girata nella prima stagione da Fabrizio Costa, ma considerando le dichiarazioni dell’assessore, per la seconda stagione di Fosca Innocenti dovrebbe esserci Giulio Manfredonia, che ha già un rapporto consolidato con la protagonista Vanessa Incontrada, in quanto l’ha diretta nella fiction Rai con Lino Guanciale, Non Dirlo al mio Capo.

