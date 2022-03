Il cooking show in onda su Sky sta volgendo al termine. Giovedì 4 marzo andrà in scena la dodicesima e ultima puntata di MasterChef Italia 11. A concorrere alla vittoria finale sono rimasti in quattro: tra Carmine, Lia, Tracy e Christian chi sarà eletto vincitore di MasterChef 11? Noi un’idea ce la siamo già fatta, e vorremmo condividerla con voi per sapere cosa ne pensate.

In questo articolo non troverete però soltanto il favorito per il successo, ma anche l’outsider e “l’altro” (capirete più in là a chi ci stiamo riferendo), perché – diciamo così – ci piace vincere facile.

Possibile vincitore MasterChef 11: chi è il favorito

Il concorrente più accreditato alla vittoria di MasterChef Italia 11 è Carmine Gorrasi. Da sempre grande appassionato di cucina, frequenta l’ultimo anno di liceo artistico a Montercorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Il suo sogno nel cassetto? Diventare uno chef pluristellato.

Dopo essere stato scelto ai Live Cooking da chef Giorgio Locatelli, ha ricevuto un complimento rivelatore da chef Bruno Barbieri: “Rivedo nei tuoi occhi la stessa luce ed entusiasmo che avevo anche io ai miei esordi”.

La sua è una cucina sperimentale, libera, aperta a qualsiasi cultura gastronomica.

Prima della finale di giovedì 3 marzo ha vinto in tutto sei prove, tre a livello individuale e tre in brigata.

Chi vincerà MasterChef 11? L’outsider

Nel toto vincitore di MasterChef 11 la concorrente Lia Valetti ricopre il ruolo di outsider. Bancaria di professione, la 30enne di Bardolino (provincia di Verona) sognava di diventare un giorno una cuoca, cimentandosi in ricette sempre nuove tra una versione di latino e una di greco.

A spingerla a partecipare all’undicesima edizione di MasterChef è stato il marito Nicola, da lei ribattezzato con il soprannome di “criticone”.

Al motto di “sorridere sempre e non scoraggiarsi mai”, il percorso iniziale di Lia non è stato dei più semplici, dovendo passare per le Sfide prima di conquistare un grembiule bianco e un banco nella Masterclass.

Puntata dopo puntata però, Lia ha saputo far ricredere un po’ tutti, conquistando ben cinque prove individuali e altre due in brigata, per un totale di sette vittorie.

Chi vincerà MasterChef 11? L’altro

Il terzo nome più accreditato per la vittoria della finale di MasterChef 11 è quello di Tracy Eboigbodin. La 28enne originaria della Nigeria, fidanzata con Samuele da più di undici anni, lavora come cameriera in un albergo della città degli innamorati.

Ai Live Cooking stupisce la giuria di MasterChef con il piatto Terra mia, grazie al quale accede alle Prove di Abilità.

Fin da quando ha indossato il grembiule bianco della Masterclass non ha mai nascosto il desiderio di vincere quest’edizione. Riuscirà a coronare il suo sogno?

Si presenta alla finalissima con il ruolino di marcia migliore: dieci prove vinte, sette individuali e tre in brigata. Nessun concorrente ha saputo fare meglio.

È anche vero però che il numero di vittorie ottenuto fino a questo punto non assicura nulla: prendete ad esempio il caso di Antonio Colasanto, dato da tutti per favorito lo scorso anno grazie all’ottimo percorso compiuto fino in semifinale, per poi tornare a casa con un pugno di mosche in mano.

