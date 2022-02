L’oroscopo della settimana dal 28 febbraio al 6 marzo avrà in serbo tante sorprese. I pianeti influenzeranno le scelte dei segni zodiacali, soprattutto in ambito lavorativo, sentimentale e sociale. Non tutti saranno mossi dalle stesse necessità. Alcuni si rifugeranno nella compagnia degli amici, mentre altri preferiranno concentrarsi sul lavoro.

Stando alle indicazioni delle stelle, l’Ariete, lo Scorpione e l’Acquario dimostreranno una grande padronanza di loro stessi, mentre il Cancro, la Vergine e il Sagittario tenderanno ad affidarsi agli altri. i Gemelli e il Leone saranno impegnati nella loro vita sociale, al contrario della Bilancia e dei Pesci che preferiranno prendere le distanze da certe situazioni.

Per avere un quadro più chiaro dell’oroscopo della settimana, si consiglia di visionare anche il profilo del proprio ascendente.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo settimanale dal 28 febbraio al 6 marzo: dall’Ariete al Cancro

Ariete: avrete molta fiducia in voi stessi. Sarete certi dalla strada da perseguire e non avrete paura di affrontare gli ostacoli sul vostro cammino. Alle spalle avrete persone speciali, che vi supporteranno nel vostro percorso, cercando di darvi tutto l’affetto possibile. Il lavoro si rivelerà parte integrante della vostra quotidianità, soprattutto per le soddisfazioni che ne deriveranno. Serie tv consigliata: Cielo Grande (Netflix).

Toro: l’amore e la famiglia saranno fondamentali per voi. Darete libero spazio ai sentimenti, anche se questo significherà fare un passo indietro. Non temerete di mostrarti vulnerabili perché saprete di non essere sottoposti al giudizio delle persone care. Sarà fondamentale aumentare la concentrazione per avere maggiori risultati sul posto di lavoro. Serie tv consigliata: American Gods (Prime Video).

Gemelli: anche se avrete tante questioni su cui riflettere, la presenza degli amici vi aiuterà a superare i momenti più difficili. La settimana si rivelerà molto positiva da questo punto di vista. Non avrete alcun problema a interagire con gli altri, anche se l’amore non sarà tra i vostri primi pensieri. Per ora, preferirete non intraprendere una nuova relazione amorosa. Serie tv consigliata: Inventing Anna (Netflix).

Cancro: non sarete certi di potercela fare con le vostre sole forze. Vi troverete ad affrontare una situazione più grande di voi. Questo vi spingerà a rivolgervi ai vostri amici più cari. Per fortuna, non esiteranno a darvi tutto il loro supporto. Non sarete neanche sicuri del vostro percorso lavorativo perché ci saranno degli aspetti che vi faranno riflettere. Serie tv consigliata: The Mentalist (Prime Video)

28 febbraio-6 marzo, oroscopo della settimana: dal Leone allo Scorpione

Leone: il vostro carisma vi aiuterà a conquistare la fiducia degli altri. Dimostrerete di essere degli ottimi amici perché sarete sempre pronti ad aiutare gli altri. Allo stesso tempo, però, prima di dare la vostra completa disponibilità, preferirete accertarti delle vere intenzioni del prossimo. Non tutti, infatti, saranno dalla vostra parte. In famiglia ci saranno alcuni contrasti. Serie tv consigliata: Upload (Prime Video).

Vergine: cercherete di fare tutto da soli, ma gli impegni della giornata saranno troppi. La presenza delle persone care si rivelerà fondamentale. L’oroscopo della settimana, però, vi consiglia di fare attenzione all’uso delle parole. Con la gentilezza riuscirete a gestire i rapporti interpersonali in modo più agevole. Il lavoro sarà caratterizzato da alti e bassi. Serie tv consigliata: Venne dal freddo (Netflix).

Bilancia: non avrete voglia di essere coinvolti in certe questioni. Tenderete ad avere un profilo basso, in modo da vivere una settimana tranquilla. Vi concentrerete sul lavoro, senza dare per scontata la compagnia del partner e degli amici. Un po’ di esercizio fisico potrebbe aiutarvi a sfogare l’ansia in eccesso. Inoltre, le stelle avranno in serbo una sorpresa per voi. Serie tv consigliata: The Sinner (Netflix).

Scorpione: crederete ciecamente in voi stessi. Niente e nessuno riuscirà a mettere in dubbio la vostra autostima perché sarete certi di avere tutte le carte in regola per farcela. Questo atteggiamento potrebbe risultare sgradito ad alcune persone, ma gli amici di sempre saranno perfettamente come rapportarsi con voi. Serie tv consigliata: The Boys (Prime Video).

Oroscopo e profili zodiacali dal 28 febbraio al 6 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la famiglia sarà essenziale per voi. La sua compagnia vi aiuterà a superare le difficoltà, soprattutto quelle emotive. Inoltre, i suoi consigli potrebbero esservi di aiuto anche in campo lavorativo. Nel corso della settimana, svilupperete la necessità di cambiare ambiente. Attenzione, però, a non prendere decisioni troppo avventate. Serie tv consigliata: Toy Boy (Netflix).

Capricorno: non avrete tempo per distrarvi. Il vostro obiettivo sarà quello di portare a termine progetti lavorativi importanti. Inizialmente, cercherete di fare a meno dell’aiuto dei vostri colleghi, ma poi vi renderete conto di non poter continuare a farvi carico da soli di tutte le mansioni. Potrebbe nascere una collaborazione vantaggiosa. Serie tv consigliata: Reacher (Prime Video).

Acquario: finalmente, tornerete a essere padroni della situazione. Cercherete di non lasciarvi turbare dallo stress e di mantenere il sangue freddo. La settimana sarà ricca di eventi interessanti, ma non mancheranno le difficoltà. Il rapporto con il partner procederà a gonfie vele grazie all’affetto profondo che vi lega. Serie tv consigliata: Uno di noi sta mentendo (Netflix).

Pesci: l’unica cosa che vorrete è trascorrere dei giorni sereni. Avrete bisogno di un periodo di pausa per recuperare le forze e per decidere cosa fare del vostro futuro. Non sarà semplice, soprattutto perché vi orienterete verso campi molto diversi tra loro. Per fortuna, non ci metterete molto a trovare la risposta. Serie tv consigliata: Fedeltà (Netflix).