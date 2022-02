Verissimo oggi pomeriggio ritorna con l’attore internazionale Robert Pattinson, protagonista del nuovo film sulla saga del supereroe DC Comics, The Batman, in uscita nelle sale il 3 marzo.

L’attore ha rivelato l’entusiasmo con cui ha vissuto le riprese e l’importanza che questo ha avuto nella sua vita.

Robert Pattinson in The Batman

Robert Pattinson con The Batman ha realizzato il perfetto connubio a cui ogni interprete aspira, ovvero lavorare su qualcosa che piace profondamente, di cui si è innamorati ed essere pagati molto bene per farlo. Ai microfoni di Silvia Toffanin ha dichiarato:

“Il mio entusiasmo è a mille! Sono cresciuto guardando Batman, quando ero piccolo indossavo il suo costume. Non avrei mai immaginato di poter realizzare questo film. Sono molto fiero del risultato finale”.

Ma che cos’ha provato l’attore ogni volta che indossava il costume dell’uomo pipistrello? Lo racconta nel salotto di Verissimo:

“Quando mi guardavo allo specchio provavo una sensazione potentissima, dovevo darmi un pizzicotto per capire che non stavo sognando. È stata l’esperienza più incredibileche abbia mai provato in vita mia, nessun ruolo è paragonabile a questo”.

Robert Pattinson a Verissimo racconta la sua pandemia

Le riprese del film non si sono fermate nemmeno durante i periodi più duri di questi anni da covid. L’attore però ha vissuto tutto in un mondo ovattato. Infatti racconta:

“Ho avuto la fortuna di continuare a lavorare seguendo il mio sogno. Non mi rendevo conto di quello che stava accadendo in giro perché ero concentrato a lavorare sul film. Quando ho finito le riprese mi sono accorto che il mondo era cambiato. Dopo la pandemia sono diventato molto più paziente e ho capito che posso trascorrere anche del tempo da solo”.

L’attore durante l’intervista è apparso un po’ intimidito, un tratto questo caratteristico della sua personalità, su cui racconta:

“Quando avevo vent’anni sapevo che quello era il lavoro che avrei fatto per il resto della mia vita. Ero timido e lo sono ancora. Quando cammino per strada cerco di nascondermi perché mi imbarazzo a parlare con le persone”.

L’attore dopo Twilight è riuscito ad affermarsi nel grande schermo, svincolandosi dal ruolo che l’ha reso celebre e ha avuto sempre più occasioni di interpretare ruoli sfaccettati e complessi. Grande attesa c’è per il suo nuovo film The Batman, che intercetta l’attenzione sia del pubblico più giovane che di quello adulto. Gli antecedenti cinematografici sono tanti e non si sa ancora se la pellicola reggerà il confronto.

Per scoprire di più sull’intervista di Silvia Toffanin non ci resta che aspettare le 16.30 per l’appuntamento con Verissimo su Canale 5.

