A partire dal 3 marzo 2022 arriva nelle sale italiane “The Batman”. In queste ore intanto si stanno diffondendo in rete tantissime scene del film che fanno capire che sarà pieno di adrenalina e di azione. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti della pellicola, il nuovo trailer e le prime anticipazioni sui personaggi.

Le prime anticipazioni di The Batman

Nei giorni scorsi sono state pubblicate delle immagini inedite dell’attesa pellicola con protagonista Robert Pattinson. In ogni fotogramma di respirano azione, tensione, adrenalina e non solo. Variety che distribuisce il film ha svelato che avrà una durata di 167 minuti. Poi, WaterTower Music ha pubblicato l’audio ufficiale della colonna sonora curata da Michael Giacchino, vincitore nella categoria Migliore colonna sonora all’ottantaduesima edizione degli Academy Awards. Infine. È stata sponsorizzata la collaborazione del brand Oreo con il franchise di Batman per la distribuzione di un’edizione limitata di biscotti. Ecco poi il trailer:



Il cast

Nel cast del film “The Batman” diretto da Matt Reeves, Robert Pattinson indosserà i panni dell’iconico Bruce Wayne. Tra gli altri attori del cast vi sono: Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turtutrro e Colin Farrell.

Ben presto vi saranno delle novità nella presentazione di una pellicola che sembra essere già un grandissimo successo di pubblico e di botteghino.