Da lunedì un grande ritorno aspetta i telespettatori di Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci infatti cambia conduzione, dopo il grande successo della coppia composta da Silvia Toffanin ed Ezio Greggio.

Silvia Toffanin ritorna alla conduzione di Verissimo ed il tg satirico di Canale 5 ritrova alla conduzione una coppia ben nota al grande pubblico. A partire da lunedì 28 Febbraio la conduzione di Striscia la notizia sarà affidata a Gerry Scotti e Francesca Manzini.

I due hanno una lunga storia con il programma. Infatti il conduttore di Caduta libera ha già guidato 380 puntate di Striscia, e infatti ecco qual è il suo stato d’animo a pochi giorni dalla messa in onda:

“Per me tornare a Striscia è come tornare a casa, e tornare a Striscia con la Manzini è come tornare a casa e trovarla tutta sottosopra! Allora, o ci sono stati i ladri o c’è stata la Manzini! Per fortuna c’è stata la Manzini… Quindi sopporterò questa ventata di entusiasmo e anche di fisicità e di divertimento, e insieme ci godremo un bel mese dietro al mitico bancone di Striscia”.