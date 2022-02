L’attrice Anna Valle si prepara alle battute finali di “Lea – Un nuovo giorno”: si tratta della fiction con cui l’attrice è finalmente ritornata in Rai. Il pubblico attende con ansia il finale di questa serie di successo.

Protagonista della fiction insieme a Giorgio Pasotti, l’attrice romana ha subito incassato con questa serie, degli ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti. Dopo le anticipazioni che vi abbiamo dato sul finale di Lea – Un nuovo giorno, nell’ultima puntata del 1° marzo 2022, vediamo come ha commentato le ultime scene la protagonista.

Il commento di Anna Valle

La serie televisiva finirà il prossimo martedì 1° marzo con la quarta e ultima puntata di questa prima stagione. A proposito delle complesse vicende dell’infermiera Lea Castelli, che hanno appassionato tutta Italia, Anna Valle pone l’accento sul grande dolore del suo personaggio per la perdita del suo caro figlio:

La caratteristica di Lea è l’empatia nonostante la vita le sia stata stravolta dal dolore per la perdita di un figlio, frutto del suo amore con l’ex marito Marco.

Proprio il rapporto con Marco potrebbe essere al centro del viaggio nei sentimenti della donna, per un finale tutto da scoprire.

I numeri di LEA

La fiction Rai “Lea – Un nuovo giorno” ha saputo conquistare il gradimento di oltre 5 milioni di spettatori a settimana, con picchi del 22% di share. Nonostante il successo, non vi è ancora nessuna conferma sul futuro di Lea 2 – Un nuovo giorno. Però, visti i buonissimi risultati d’ascolto, non si esclude che Lea Castelli possa tornare presto nuovamente in Rai.