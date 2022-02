Ieri sera si è conclusa la puntata della fiction Lea un nuovo giorno con un grande riscontro di pubblico in termini di ascolti. La prossima settimana verrà trasmessa l’ultima puntata. Scopriamo che cosa succederà.

Lea Un nuovo giorno anticipazioni ultima puntata 1 Marzo

Che avventure aspettano Lea (Anna Valle) e Marco (Giorgio Pasotti)? Scopriamo in queste anticipazioni.

Il settimo episodio della fiction di Rai Uno si intitola Segreti di Famiglia. Lea e Marco staranno male quando la richiesta di affidamento di Koljia verrà respinta. Ci avevano tanto sperato e ora i loro sogni si infrangono contro la burocrazia italiana.

Intanto tra Viola e Luca nascerà qualcosa di speciale, anche se la ragazza continuerà a stare sempre peggio. Arturo invece accetterà di andare via da Ferrara, il dolore per la fine della relazione con Anna Valle è ancora forte, così deciderà di andare in tour con un cantante famoso. Che effetto avrà sulla nostra Lea? Quando l’uomo incontra Lea per caso in ospedale la donna viene a conoscenza di un segreto che non immaginava minimamente e potrebbe capovolgere tutta la sua situazione.

L’ottavo e ultimo episodio della prima stagione di Lea Un nuovo giorno si intitola L’Uomo Giusto. Lea è furiosa nei confronti di Marco, secondo lei lui l’ha ingannata volutamente su questioni molto importanti. Ma devono accantonare il litigio per correre per un’urgenza medica. Infatti Viola sta peggiorando in modo gravissimo e l’unica soluzione che le resta per sopravvivere è un trapianto di rene. Ma il donatore compatibile non arriva e lei potrebbe morire da un momento all’altro. Marco propone alla famiglia un’alternativa sperimentale: il padre dovrebbe donarle il rene.

Novità anche per Koljia. Lea insegna al bambino come camminare con la protesi e manda ai suoi genitori affidatari le foto. La coppia resta molto colpita dal bambino e decide di prenderlo con sé. Infine, Anna riesce a parlare con Lea e finalmente le due si chiariscono.

L’appuntamento per l’ultima puntata di Lea Un nuovo giorno è per martedì 1 Marzo 2022 alle ore 21.20 su Rai Uno e in streaming su RaiPlay.