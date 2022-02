Nel corso di una recente intervista rilasciata sul periodico Ora, l’attrice che nell’Amica Geniale interpreta Lila, Gaia Girace, ha fatto delle confessioni sulla serie tv di Rai 1. In particolar modo, si è soffermata sulle similitudini esistenti tra il personaggio che interpreta e la sua vita privata. In seguito, poi, ha raccontato anche qualche aneddoto inerente il clima che si respira all’interno del cast. Vediamo cosa è emerso.

Le similitudini tra Lila e l’attrice Gaia Girace

Domani sera, domenica 27 febbraio, andrà in onda l’ultima puntata della terza stagione de L’Amica Geniale. In tale occasione, dunque, assisteremo all’epilogo del terzo capitolo delle avventure di Lila e Lenù. Ad un passo dalla messa in onda della puntata, però, l’attrice Gaia Girace, che nella serie interpreta Lila, ha deciso di rilasciare un’interessante intervista in cui ha fatto inedite confessioni.

In primo luogo, la protagonista ha spiegato di sentirsi molto legata al personaggio che interpreta, in quanto ci sono tanti aspetti caratteriali che reputa di avere in comune con la protagonista della fiction. A tal proposito, ha detto: “Sia io che Lila siamo determinate e impulsive, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, nella mia vita reale, sto cercando di migliorare”. In seguito, poi, ha aggiunto di aver ricevuto un’educazione molto accurata da parte della sua famiglia, sta di fatto che suo padre le ha trasmesso il concetto secondo cui bisogna sorridere anche dinanzi le provocazioni.

Il clima che si respira nel cast de L’Amica Geniale

Nel corso dell’intervista, poi, Gaia Girace ha spiegato anche quello che è il rapporto che si è venuto a creare sul set de L’Amica Geniale. A tal proposito, ha detto di trovarsi molto bene con tutti, soprattutto con il regista Daniele Luchetti, che di recente ha fatto delle importanti considerazioni sulla fiction. Su di lui, infatti, ha detto: “È un regista fantastico, di grande esperienza, l’unica raccomandazione che ci ha fatto è quella di divertirci”.

A suo avviso, questo è stato un grande consiglio, in quanto ha permesso ad entrambe le attrici protagoniste di godersi appieno questa esperienza. Lavorare in questo clima così conviviale, inoltre, ha rappresentato per Gaia il movente che l’ha spinta a continuare ad insistere in questo ambiente e a continuare a fare l’attrice.