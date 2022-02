L’amica geniale 3 è andata in onda ieri sera con un buon risultato di ascolti. La fiction basata sui libri di Elena Ferrante continua a conquistare il suo pubblico, ma sta volgendo al termine con la prossima puntata. Vediamo che cos’è successo ieri e cosa accadrà domenica prossima.

Il riassunto della terza puntata

La terza puntata de L’amica geniale 3 ha dimostrato come il rapporto tra Elena e Pietro sia assolutamente in declino. Elena (Margherita Mazzucco) si è avvicinata alle lotte femminista, contro il parere del marito che cerca di impedirle questa battaglia.

Invece a casa di Lenù arrivano Pasquale e Nadia. Sono due figure molto controverse, sporchi e maleducati, trattano male Pietro. Appena ripartono, Pietro litiga furiosamente con la moglie fino ad arrivare a picchiarla. Nell’episodio successivo il figlio di Lila (interpretata da Gaia Girace) va in vacanza con Lenù e le figlie.

Però questo momento di relax viene interrotto bruscamente quando Lenù scopre i bambini in atteggiamenti troppo intimi. Lenù scoprirà poi che la sorella frequenta da tempo Marcello Solara. Va così a Napoli per capire quanto accade e scopre della convivenza. Alla fine della puntata Lila accetterà di lavorare per Michele Solara

Le anticipazioni dell’ultima puntata dell’Amica Geniale

Nell’ultima tanto attesa ultima puntata ci saranno due episodi dai titoli: Ancora Tu e Chi Fugge, chi Resta.

Nel primo episodio il matrimonio di Elena sembra incrinato senza possibilità di recupero. Lei non sopporta come Pietro la tratta, si sente una serve, e allo stesso tempo lui è sempre più lontano. Nino Sarratore arriva a casa Airota. Pietro diventa suo grande amico e gli promette di rivedersi presto. Elena intanto riprende a scrivere.

Nel secondo e ultimo episodio della terza stagione de l’Amica Geniale, Elena e Pietro conoscono la famiglia di Nino. L’uomo fornisce ad Elena il suo parere sul manoscritto. Ma quando scopre che il marito non ha nemmeno letto quanto la moglie ha scritto, Nino si innervosisce e lo attacca in maniera passivo – aggressiva. Inoltre l’uomo conferma i dubbi di Elena su suo marito.

L’appuntamento è per Domenica 27 Febbraio alle 21.25 su Rai Uno.