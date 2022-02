Domenica 20 febbraio è andata in onda la terza puntata della terza stagione de L’Amica Geniale. Si tratta della serie televisiva targata Rai 1 tratta dal romanzo di Elena Ferrante. Questa terza stagione, però, ha sollevato non poche critiche rispetto alle due precedenti, specie in relazione all’età delle due attrici protagoniste, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Il regista della fiction, Daniele Luchetti, però, ha deciso di mettere a tacere le polemiche con un tweet alquanto diretto.

Le parole di Daniele Luchetti sulla polemica contro L’Amica Geniale

La terza stagione de L’Amica Geniale ha sollevato un bel po’ di polemiche sul web. In molti hanno criticato soprattutto la scelta di far interpretare a due ragazze così giovani personaggi ultratrentenni. Gaia Girace e Margherita Mazzucco, infatti, hanno rispettivamente 18 e 20 anni, ma nella fiction interpretano Lila e Lenù che, invece, di anni ne hanno oltre 30.

Molti telespettatori ritengono, dunque, che le due ragazze risultino poco credibili nell’interpretare tale ruolo. Ad ogni modo, il regista ha replicato su Twitter in maniera piuttosto diretta. Nello specifico, ha detto:

“Lasciatevi andare a godetevi le ultime due ore di questo meraviglioso cast, domenica prossima usciranno di scena meritando solo applausi“. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

#LAmicaGeniale3#LAmicaGeniale

A chi ha fatto fatica con le età di Margherita e Gaia dico una cosa sola: lasciatevi andare e godetevi le ultime due ore di questo meraviglioso cast. Domenica prossima usciranno di scena, meritando solo applausi. — daniele luchetti (@danieleluchetti) February 21, 2022

Anticipazioni sull’ultima puntata della fiction di Rai 1

Con questo commento, dunque, Daniele Luchetti ha voluto sedare una polemica, a suo avviso inutile e sterile, ed ha invitato le persone a godersi gli ultimi due appuntamenti di questa fiction. Domenica 27 febbraio, infatti, andrà in onda l’ultima puntata di questa terza stagione.

L’ultimo appuntamento si prospetta ricco di colpi di scena in quanto sarà scandito anche dal ritorno di Nino Sarratore, che creerà molto scompiglio nella vita di Elena. Il rapporto tra Lenù e Lila, invece, sembrerà drasticamente incrinato. Sarà davvero giunta al termine la loro amicizia? Per scoprire tutti i dettagli non vi resta che sintonizzarvi su Rai 1, domenica 27 febbraio e assistere all’ultimo appuntamento con L’Amica Geniale.