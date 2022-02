La guerra Russia – Ucraina sta occupando tutte le cronache del mondo. Sui nostri schermi le cronache del conflitto bellico incombono e ci pervade una paura nuova, che – esattamente come accadde per il covid – pensavamo non avrebbe mai fatto parte delle nostre vite.

Per capire meglio questa crisi vogliamo offrirmi una mini guida che possa aiutarvi a capire meglio la vita in quelle nazioni. Ci sono film streaming, serie tv Netflix, Sky, Prime Video, Disney, che possano gettare una luce sulle origini di questo scontro antico? Scopriamo insieme che cosa guardare in tv nel weekend e nella prossima settimana per capire chi sono i protagonisti di questa sconfitta mondiale della diplomazia.

Che cosa guardare in tv per capire la guerra Russia Ucraina

Il conflitto tra questi Paesi non è circoscrivibile ad oggi, ma ci sono ragioni remote perché Ucraina e Russia sono in guerra, cause che spesso sfuggono al nostro sguardo ora concentrato su uno scenario da Terza Guerra Mondiale. Ma per capire il motivo della guerra tra Russia e Ucraina, la filmografia ci viene in aiuto. Esistono lavori molto interessanti che possono darci una panoramica sullo sguardo dell’altro, di chi vive in quei luoghi e conosce molto bene quei territori.

Vediamo dunque che cosa guardare in tv per capire le radici della guerra tra Russia e Ucraina.

Film sulla situazione Russia Ucraina

Recentemente, al Sundance 2022 e alla Berlinale 2022 è stata presentata un’opera che esemplifica molto bene il rischio guerra Russia Ucraina. Si tratta del film Klondike della regista, nativa di Kiev, Maryna Er Gorbach.

Klondike racconta la vita di una comune famiglia ucraina, che abita in un piccolo villaggio, nel distretto di Donetsk, al confine con la Russia. Qui nel 2014, scoppiò la guerra del Donbass e ancor oggi è uno scenario bellico, basti pensare che le ultime notizie ucraina denunciano l’attacco ad una scuola e la morte di due insegnanti.

Nel 2014 la protagonista Irka non vuole abbandonare la sua casa. È incinta e anche se il suo villaggio è ormai nelle mani dei russi, lei vuole restare lì. Irka combatte e resiste, immersa in uno scenario bellico. Questa pellicola offre un messaggio di resilienza e – come dichiara la regista Maryna Er Gorbach – è un “film sulla gente, sul popolo“.

Purtroppo in questo momento il film non è ancora disponibile in streaming, essendo stato presentato solo recentemente. Ma ci sono buone possibilità che arrivi presto anche nei nostri schermi.

Documentario Netflix sulla situazione Russia Ucraina

Su Netflix troviamo un piccolo gioiellino diretto da un regista molto conosciuto qui da noi per aver realizzato il film “Francesco”, si tratta di Evgeny Afineevsky. Il regista israelo – americano ha creato Winter on Fire, che ripercorre i “93 giorni che sconvolsero l’Ucraina”, quando nel 2013, da una pacifica manifestazione per l’annessione del Paese all’Unione Europea, si arrivò ad una lunga ed estenuante lotta. Il governo ucraino infatti aveva cercato di ignorare la volontà dei cittadini.

Il documentario ripercorre i fatti utilizzando i documenti video originali di chi era presente all’epoca in piazza Maidan a Kiev. Grazie a questo sguardo riesce a cogliere ogni dettaglio di quegli eventi, in cui la pressione della Russia di Putin si scontra contro il desiderio di democrazia dei manifestanti.

L’iperrealismo sulle conseguenze guerra Russia Ucraina

Immaginare scenari futuri possibili è compito dei creativi che talvolta riescono ad anticipare gli eventi reali. Valentyn Vasyanovych, la cui filmografia è interessantissima da vedere per capire perché Ucraina e Russia sono in guerra, ha portato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2019 il film Atlantis, con il quale ha vinto il premio come miglior film nella sezione Orizzonti. Il film di Vasyanovych è ambientato nel 2025, un futuro immaginario, in cui Ucraina orientale ha sconfitto la Russia. Grazie allo sguardo di un soldato con disturbo da stress post-traumatico, lo spettatore vede la devastazione e l’atrocità della guerra.

Il film è disponibile su Prime Video inglese.

Una serie tv per capire l’attacco russo

Una delle prime operazioni militari compiute dalla Russia durante l’attacco del 24 Febbraio è stata l’invasione di Chernobyl. La città sede del disastro nucleare nel 1986, è ad oggi deserta. Ma perché attaccarla? Per motivi strategici e geografici, infatti si trova tra la Biellorussia e Kiev. Il presidente ucraino Zelensky poco prima dell’invasione ha twittato:

“I nostri protettori stanno dando le loro vite affinché la tragedia del 1986 non si ripeta”.

Una serie tv molto ben fatta che spiega bene che cos’è successo all’epoca del disastro nucleare del 1986 è l’omonima miniserie televisiva Chernobyl diretta da Johan Renck.

Chernobyl è ora a disposizione di tutti i telespettatori sul catalogo Sky.

Che cosa vedere sulla guerra Russia Ucraina

Purtroppo in Italia non si trovano molti titoli sulle radici storiche di questo conflitto, sebbene diversi interessanti titoli siano stati presentati nei vari Festival, difficilmente vengono poi rilasciati in Italia. Ma tra i dvd che si possono acquistare online ci sono film che spiegano bene la situazione di quei territori. Ecco 3 film per comprendere il conflitto tra Russia e Ucraina:

Homeward (Evge, 2019) di Nariman Aliev

(Evge, 2019) di Reflection di Valentyn Vasyanovych

di Bad Roads (Plokhiye dorogi, 2020) di Natalya Vorozhbit