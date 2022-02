La prima serata di Sky Documentaries sarà occupata da un docufilm che esamina uno dei più controversi personaggi politici della storia italiana: Bettino Craxi. Alle 21.15 andrà in onda su Sky e in streaming su Now, “Il caso Craxi – Una storia italiana”. Per goderti la visione del documentario prodotto da Soul Movie, bisogna abbonarsi.

Il caso Craxi: il docufilm su Sky

Il docufilm ripercorre la vita del politico Craxi e dell’uomo secondo un ordine cronologico: dalla formazione fino alla caduta rovinosa. Viene tracciato anche un quadro dell’ultima fase della sua vita, quando si trovava in Tunisia.

Per costruire questo itinerario dell’ex Presidente del Consiglio che ha segnato gli anni 80′ e 90′ si utilizzano materiali esclusivi, come immagini di repertorio, un’intervista allo stesso politico, riprese da Hammamet. Infine ci sarà spazio anche per tante interviste. Ecco chi sono i protagonisti dell’epoca, i giornalisti e critici presenti nel docufilm Il Caso Craxi:

Claudio Signorile

Claudio Martelli

Claudio Pillitteri

Fedele Confalonieri

Filippo Facci

Gherardo Colombo

Gianpiero Mughini

Giovanni Minoli

Giuliano Ferrara

Marco Damilano

Maria Giovanna Maglie

Marcello Sorgi

Massimo D’Alema

Mattia Feltri

Peter Gomez

Pier Ferdinando Casini

Santo Versace

Stefania Craxi

Vauro Senesi

Vittorio Sgarbi.

