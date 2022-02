Domani, mercoledì 23 febbraio, si disputerà il match Sinner-Murray, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Dubai 2022. L’altoatesino arriva alla sfida contro l’ex numero uno del mondo dopo essere stato a un passo dall’eliminazione contro Davidovich Fokina al primo turno. Con una prova di carattere lodevole, Jannick ha annullato tre match point all’avversario quando nel secondo set era davanti 6-3 al tie-break, dopo aver perso il primo set 6-4 (decisivo l’unico break concesso allo spagnolo nel decimo game). Nel terzo set non c’è stata più storia, con l’azzurro che ha convertito il secondo match point dopo aver visto il baratro appena 40 minuti prima.

Di seguito le informazioni principali su dove vedere Sinner-Murray, ottavo di finale dell’ATP 500 di Dubai in televisione e in streaming.

ATP Dubai 2022: dove vedere Sinner-Murray in TV

L’incontro Sinner-Murray, ottavo di finale dell’ATP Dubai 2022, sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky.

Nel momento in cui vi scriviamo l’orario d’inizio della partita non è ancora stato comunicato. Torneremo ad aggiornare l’articolo non appena l’organizzazione del torneo comunicherà l’ora della gara.

ATP Dubai 2022: dove vedere Sinner-Murray in streaming

Lo streaming della partita Sinner-Murray in calendario mercoledì 23 febbraio sarà visibile gratis su supertennis.tv, su Sky Go e su NOW.

Supertennis.tv è il portale online della Federazione Italiana Tennis, che trasmette il simulcast della diretta televisiva. Per poter accedere al live streaming occorre registrare un nuovo account (gratuitamente).

Sky Go e NOW sono invece i servizi streaming di riferimento per gli abbonati Sky e NOW: il primo è raggiungibile da computer all’indirizzo skygo.sky.it, il secondo all’indirizzo nowtv.it. Inoltre le due piattaforme sono disponibili su Smart TV, set-top box e dispositivi mobili scaricando le app gratuite Sky Go e NOW.

Precedenti Sinner-Murray

Prima di affrontarsi all’ATP 500 di Dubai, Sinner e Murray si sono scontrati soltanto una volta in carriera: 2021, sedicesimi di finale dell’ATP Stoccolma, il campione britannico supera l’azzurro 2-0 con i parziali di 7-6 (4), 6-3.