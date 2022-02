Martedì 22 febbraio si giocherà il match Sinner-Davidovich Fokina, incontro valido per i sedicesimi di finale dell’ATP Dubai 2022. Il tennista altoatesino è atteso da una settimana importante, dopo il divorzio improvviso con l’allenatore Piatti. Al suo fianco ci sarà il nuovo head coach Simone Vagnozzi, con cui si è allenato nelle ultime settimane ancora prima che la notizia della sua separazione con il precedente team venisse ufficializzata.

Di seguito tutte le informazioni da conoscere su dove vedere Sinner-Davidovich Fokina in televisione e in streaming.

Dove vedere Sinner-Davidovich Fokina dell’ATP Dubai 2022 in TV

La partita Sinner-Davidovich Fokina dell’ATP Dubai 2022 sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 24 del digitale terrestre, e su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky.

Nel momento in cui vi scriviamo non è ancora stato reso noto l’orario in cui avrà inizio il match, torneremo dunque ad aggiornare l’articolo non appena ci saranno nuove comunicazioni in merito.

AGGIORNAMENTO: la partita non inizierà prima delle 13:00 (ora italiana).

Dove vedere Sinner-Davidovich Fokina dell’ATP Dubai 2022 in streaming

Lo streaming dell’incontro Sinner-Davidovich Fokina vlido per i sedicesimi di finale dell’ATP 500 di Dubai sarà visibile gratis su supertennis.tv, per i soli abbonati Sky su Sky Go, e per gli abbonati NOW su nowtv.it e l’app NOW.

Il live streaming su supertennis.tv è accessibile previa la registrazione di un account: è sufficiente utilizzare un indirizzo email valido, oppure si può completare l’iscrizione effettuando l’accesso con il proprio profilo Google o tramite le credenziali Facebook.

La piattaforma Sky Go è disponibile collegandosi al sito skygo.sky.it, oppure scaricando l’app per smartphone e tablet scaricabile gratuitamente da Google Play Store e App Store.

Anche NOW è visibile da computer raggiungendo l’indirizzo nowtv.it. In alternativa è possibile guardare i contenuti del portale NOW su Smart TV, set-top box e dispositivi mobili scaricando l’app omonima presente su Google Play Store (device Android) e su App Store (iPhone e iPad).

Precedenti Sinner-Davidovich Fokina

È la prima volta che Jannick Sinner e Davidovich Fokina si affrontano in un match del circuito ATP. I favori del pronostico sono tutti per il giovane altoatesino, che non dovrà però commettere l’errore di sottovalutare l’avversario iberico, classe 1999 e attuale numero 43 del mondo. Il tennista di Malaga, allenato da Jorge Aguirre, è reduce dall’esperienza al Qatar Open della scorsa settimana, in cui è stato eliminato ai quarti di finale dal connazionale Bautista Agust, che ha poi vinto il torneo battendo in finale il georgiano Basilasvili.