Maria De Filippi è ritornata nel prime time del sabato sera con un altro appuntamento di C’è Posta per Te. La sesta puntata del programma ha avuto come ospiti Lorenzo Insigne, Pio e Amedeo e il mitico Salvatore Esposito dal serie tv Gomorra. Anche in questa puntata ci sono stati tanti riavvicinamenti, ma anche momenti difficili. Vediamo che cos’è successo ieri sera.

Pio e Amedeo a C’è Posta per Te

Pio e Amedeo entrano in studio imitando Maria De Filippi, la sua camminata e la caramella che ha sempre in bocca per non avere la gola secca. I due prendono in giro Belen e Stefano De Martino che non si capisce se stiano insieme o meno e raccontano di Fedez:

“Sai che abbiamo litigato con lui? Cioè lui ha litigato con noi, ci ha cancellato dai social, ci ha tolto il follow”.

Dopodiché si passa alla consegna della busta. Hanno mandato la posta a Pasquale Iannucci, ospite di Felicissima Sera a cui Raoul Bova ha promesso 8 mila euro. Ma questi soldi non sono mai arrivati. L’ospite è arrivato in studio e i due comici esordiscono così:

“Pasquà noi sappiamo la verità, sappiamo che da un po’ di tempo tu vai in giro a dire una cosa ed è giusto perché noi siamo con te perché per colpa nostra che ti sono stati promessi quegli 8 mila euro per fare il tuo film e dopo tanti mesi non sono mai arrivati”.

I due comici vogliono aiutare Pasquale a recuperare i suoi soldi. Chiamano Raoul Bova, ma lui dichiara che non può dare quei soldi perché a sua volta non ha ricevuto quelli da Pio e Amedeo, cambiano strategia. Convincono il malcapitato a dire che è un grande fan di Gomorra e invitano Salvatore Esposito.

L’attore appena apre la busta e li vede risponde immediatamente:

“Io non firmerò nulla, non darò oggetti di valore a quei due”.

Così i comici invitano l’attore di Gomorra a provinare il povero Pasquale per la serie così da poter recuperare in qualche modo i suoi soldi. Il siparietto va avanti tra le risate del pubblico e la partecipazione di Maria De Filippi.

Le storie di C’è Posta per Te nella puntata del 19 Febbraio: che cos’è successo

La storia che più ha appassionato i telespettatori è quella di Leandro. L’uomo vuole riconquistare l’ex fidanzata, Maria Paola, che ha lasciato diverse volte e tradito. I due sono stati insieme per 11 anni. Ancora una volta, dopo la storia di Alessia Quarto della prima puntata, ritornano i tradimenti da Maria De Filippi.

È dal 2019 che va avanti questo tira e molla tra di loro. Allora la chiese in moglie e poi, durante il lockdown del 2020, conosce un’altra e la tradisce. Lascia Maria Paola per poi ritornare dopo poco. Lei lo perdona, ma di nuovo si ripete la stessa cosa, così si lasciano ancora.

La ragazza racconta:

“Se non vede la macchina fuori casa mia o fuori dal lavoro, va in tilt. Mi sentivo come in gabbia. Ho iniziato a prendere psicofarmaci perché non riuscivo a dormire, ho sofferto di attacchi di panico”.

Maria prova a convincere la ragazza, ma non c’è nulla da fare, lei non lo ama più e chiude la busta:

“Per me il fatto che i miei sentimenti siano cambiati significa solo una cosa: rassegnati“.

Una mamma perdonata dopo 10 anni

Per una storia in cui non si perdona più niente, ce n’è un’altra in cui invece il perdono arriva dopo 10 anni. È la storia di Marika e Roberta, una mamma e una figlia lontane per 10 anni. Dietro questo lungo silenzio c’è una verità che la figlia non ha saputo reggere: la madre aveva una storia con un altro uomo. È lei a scrivere alla figlia:

“Aspettavo da 10 anni il momento di poterti guardare negli occhi per chiederti perdono per il male che ti ho fatto. Per dirti che ti ho sempre voluto bene. Purtroppo gli errori nella vita si fanno. Quando quel giorno in stazione mi hai chiesto da chi andavo ti ho detto che avevo diritto alla privacy, ma non era la risposta che avrei dovuto darti. La verità è che non ero pronta. E così qualcuno ha spifferato quello che avrei dovuto dirti io”.

Roberta sostiene che la madre si sia dedicato più a sua sorella che a lei:

“Mamma mi vedeva adulta, nonostante mi sentissi piccola come mia sorella, e quindi dovevo fare l’adulta. Mi ha soffocata in maniera sbagliata. Quando dovevi esserci non c’eri, quando dovevi affiancarmi c’eri in maniera prepotente“.

Ma, nonostante la distanza non vuole perdere l’occasione di riabbracciare sua madre che le fa una grande promessa, così apre la busta.

Il signor Stefano ritorna a C’è Posta per Te

Ritorna Stefano a C’è posta per Te, il novantaduenne che ha ricercato il suo primo amore nel programma di Maria De Filippi. Il signore sta cercando di trovar moglie e convoca tantissime signore per trovare la sua promessa sposa, visto che il suo grande amore non ha accettato di frequentarlo. Ma anche questa volta non ce la fa!

Lorenzo Insigne ospite per la storia di Carmen

L’ultima storia vede protagonista Lorenzo Insigne. Il calciatore italiano aiuta Carmen, una ragazza di 22 anni che vuole ringraziare i suo genitori. Infatti loro l’hanno adottata, dandole così “una nuova vita“. Lei aveva 13 anni quando accadde, viveva in una casa famiglia con altri 9 ragazzi.

Lina e Riccardo, questi i nomi dei genitori, non sono mai stati chiamati “mamma e papà” da Carmen. Le ferite di Carmen hanno determinato la sua chiusura emotiva, ma scrive a Maria De Filippi per dir loro: “Vi voglio bene“. Essendo dei grandi tifosi del Napoli, Lorenzo Insigne è per loro un grande eroe.

La ragazza scrive:

“Babbo, per i miei 18 anni mi hai scritto a tua volta una lettera dicendomi che la vita è un viaggio e che non mi sarei mai dovuta fermare, perché la voglia di volare alto deve essere sempre maggiore alla paura di cadere. Nelle tue parole c’era il senso della mia vita ed è quello che un giorno spero che potrò insegnare a mia figlia”.

Lorenzo Insigne si commuove profondamente per la lettera di Carmen e chiede di poterla tenere e darla così un giorno a suo figlio. La signora Lina racconta:

“Carmen non l’ho partorita, ma è nostra figlia in tutto e per tutto. È il dono più grande che avremmo potuto avere“.

