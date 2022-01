C’è posta per te ieri ha esordito con una prima puntata dai grandi ascolti, il programma di Maria De Filippi si conferma vincente nella prima serata del sabato sera con il 29.2% di share. La storia che ha più colpito il pubblico e i social è quella fatta di tradimenti e rivincite di Alessia e Giovanni, una coppia partenopea. In particolar modo lei è diventata la regina assoluta della serata, promossa a pieni voti ovunque.

Alessia e Damiano: la prima storia di corna della nuova edizione di C’è posta per te

Le storie più pruriginose si sa, sono quelle che appassionano di più il pubblico della trasmissione perché permettono di rispecchiarsi in storie che tutti abbiamo vissuto direttamente o indirettamente. Ma quella di Alessia e Giovanni è una storia di corna davvero brutte. Maria De Filippi fa entrare Giovanni e racconta la “storia di un matrimonio interrotto“. Sono più di 5 mesi che l’uomo non può rientrare nella sua città e a casa sua perché ha fatto un “errore gravissimo”.

Giovanni racconta che la moglie lo accusa di averle “messo la vergogna addosso” perché lui l’ha tradita con una parente, sua cugina. La storia va avanti per tanto tempo, la moglie perde il loro bambino con un aborto spontaneo e vive un periodo molto difficile nel febbraio 2021, ma lui continua la sua relazione. La cugina si fa sempre più insistente. Alessia capisce qualcosa e prima ancora di scoprire il tradimento avverte il marito Giovanni:

“Giovanni tu stai facendo qualcosa che non va. Smetti subito“.

Ma il marito non riesce a chiudere la storia con la cugina perché lei si fa estremamente insistente e così lui prende una decisione drastica: scrive al fidanzato di lei con un numero anonimo avvertendolo che la donna ha una relazione clandestina. Un messaggio che gli costerà caro. Infatti lo verrà a sapere anche il padre dell’amante e lo picchierà. Così, braccato da tutto il parentado, confessa alla moglie il misfatto e lei lo caccia di casa.

Chiama Maria De Filippi per far pace sia con la moglie che con il suocero. Alessia accetta di sentire cos’ha da dire e lui prova ad ammansirla:

“Sono qui per chiederti perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c’è mai stato un sentimento nei confronti dell’altra persona. Ho distrutto il nostro matrimonio, tu non hai colpe. Mi uccide dentro, non averti fatto sentire amata come dovevi. Ti amo, ti ho sempre amato e ti amerò per sempre. Mi manca tutto di te. Spero che un giorno riuscirai a guardarmi negli occhi come l’uomo di cui eri innamorata, ti amo. Gennaro devo delle scuse anche a te, ho mancato di rispetto ad Alessia e l’ho ferita. Sono un vigliacco, perdonami”.

Ma la moglie è ferma. Lei l’aveva avvertito di smettere di tradirlo perché aveva intuito ci fosse qualcuno. Ma quello che ha fatto è troppo grave:

“Dirgli che mi fa schifo, è una piccolezza rispetto a come sono stata. Lui mi ha colpito in un momento pessimo. Avevo perso il bambino, avevo bisogno di lui e non c’è stato. Mentre stavo male non c’era. Mi sono anche sentita in colpa perché pensavo che avesse un’altra per delle mie mancanze. Aveva bisogno lei di lui, non la moglie che stava soffrendo per il figlio”.

Maria De Filippi prova ad aiutare Giovanni, dicendo che attrazione fisica. Ma Alessia è decisa, il comportamento della cugina lo conosce bene, racconta anche che il marito non è il primo con cui si è comportato così e lui stesso l’ha sempre saputo, per questo è ancora più irragionevole e scorretto il suo comportamento. Ma il momento che scatena il web è quando Alessia all’ex marito si rivolge in dialetto napoletano dicendogli:

“Almeno fallo con una meglio di me, se la trovi però!“

Io non riesco a seguire questa storia nuova mi dispiace, riesco soltanto a guardare i video di Alessia #CePostaPerTe pic.twitter.com/hoPLHiDsiS — marcolè (@marcole___) January 8, 2022

E continua scatenando un meme che continuerà per giorni:

ALESSIA SE VEDI QUESTO TWEET, TI PREGO DIVENTIAMO AMICHEEE#CePostaPerTe pic.twitter.com/cwNZXnaQ0I — mela (@callmemelaa) January 8, 2022

Maria De Filippi è visibilmente divertita e ammirata. Si chiude la busta, ma per Alessia si apre un mondo.

La prima storia di corna ampiamente oltre le nostre aspettative. Alessia bravissima, lui omm e merd, il suocero fermo ma buono, la cugina zoccola, Napoli sullo sfondo. La stagione è salva.#CePostaPerTe — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) January 8, 2022