Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, sabato 19 febbraio 2022? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Affari tuoi formato famiglia (Rai 1), F.B.I. (Rai 2), Insider – Faccia a faccia con il crimine (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con C’è posta per te (Canale 5), Il Ggg – Il grande gigante gentile (Italia 1) e Casino Royale (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri.

Ascolti tv di ieri 19 febbraio, prima serata

Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ascolti tv per la prima serata:

Su Rai1 l’esordio di Affari Tuoi – Formato Famiglia , in onda dalle 20:45 alle 23:56, ha conquistato 3.595.000 spettatori pari al 17.1% di share.

, in onda dalle 20:45 alle 23:56, ha conquistato 3.595.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te dalle 21:28 alle 00:44 ha raccolto davanti al video 5.005.000 spettatori con uno share del 27.4%.

dalle 21:28 alle 00:44 ha raccolto davanti al video 5.005.000 spettatori con uno share del 27.4%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.030.000 spettatori (4.5%) e F.B.I. International 897.000 spettatori (4.1%).

ha interessato 1.030.000 spettatori (4.5%) e 897.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Il GGG – Il grande gigante gentile ha intrattenuto 949.000 spettatori (4.4%).

ha intrattenuto 949.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Insider – Faccia a Faccia con il Crimine ha incollato 1.201.000 spettatori con il 5.7%.

ha incollato 1.201.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Casino Royale totalizza un a.m. di 668.000 spettatori (3.5%).

totalizza un a.m. di 668.000 spettatori (3.5%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 563.000 spettatori con il 2.8%.

ha registrato 563.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 Red Zone – 22 miglia di fuoco segna 238.000 spettatori (1.1%).

segna 238.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cercando Elisa – Il Delitto Claps è seguito da 280.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv: Access Prime Time

L’access prime time è la fascia oraria che intercorre tra la fine del telegiornale e l’inizio della prima serata. In questa fascia vi sono principalmente programmi come Striscia la Notizia, I soliti ignoti, Paperissima Sprint, Guess My Age ma anche programmi del calibro di CSI. Vediamo ora lo share dei programmi televisivi di ieri:

Su Canale5 Striscia la Notizia registra 4.111.000 spettatori con il 18.1%.

registra 4.111.000 spettatori con il 18.1%. Su Rai2 Tg2 Post sigla 998.000 spettatori (4.4%).

sigla 998.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.338.000 spettatori (6%).

incolla 1.338.000 spettatori (6%). Su Rai3 Le Parole interessa 1.473.000 spettatori pari al 6.5% (presentazione a 958.000 e il 4.5%).

interessa 1.473.000 spettatori pari al 6.5% (presentazione a 958.000 e il 4.5%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 772.000 individui all’ascolto (3.5%) nella prima parte e 691.000 spettatori (3%) nella seconda parte.

ha radunato 772.000 individui all’ascolto (3.5%) nella prima parte e 691.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Su La7 In Onda è seguito da 865.000 spettatori (3.8%).

è seguito da 865.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 382.000 spettatori pari all’1.7%.

è visto da 382.000 spettatori pari all’1.7%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 394.000 spettatori (1.8%).