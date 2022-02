Arriva la nuova serie Tv Netflix “Pieces of Her”, ovvero “Frammenti di lei” che si basa sul romanzo di Karin Slaughter. Si tratta di un vero e proprio thriller pronto a coinvolgere il pubblico con una storia intricata, piena di misteri e che regalerà al pubblico tanti colpi di scena. “Frammenti di lei” arriverà su Netflix a partire dal 4 marzo 2022 in tutti i Paesi in cui è attiva la piattaforma, contemporaneamente. Cosa racconta questa nuova serie? Chi c’è nel cast? Ecco le prime anticipazioni.

La trama di “Frammenti di lei”

La serie Tv Netflix, “Frammenti di lei” vuole dare delle risposte sul passato di Laura Oliver, protagonista della storia. Insieme a sua figlia, le due nascondono misteri e segreti. Realizzata in otto episodi, questa serie scritta da Charlotte Stoudt e diretta da Minkie Spiro racconta un’intrigante “punto di vista” su una tranquilla cittadina della Georgia. Improvvisamente, questa città viene colpita da ripetuti atti di violenza. Al centro del focus c’è il rapporto tra una ragazza 30enne, Andy Oliver, e sua madre Laura. La giovane donna inizierà a far luce sui misteri del passato della sua famiglia e quindi, intraprenderà un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti. Cosa le accadrà?

Leggi anche: Le migliori serie TV su Netflix

Cast di “Frammenti di lei”

Nel cast della nuova serie TV Netflix in arrivo dal 4 marzo 2022 vi sono Toni Collette e Bella Heathcote come protagoniste. Poi, ad arricchire la rosa anche: Joe Dempsie, Omari Hardwick, Jessica Barden, Jacob Scipio, Aaron Jeffery, Gil Birmingham, David Wenham, Nicholas Burton e Terry O’Quinn. Insieme a Stoudt, come produttori esecutivi vi sono Steve Hutensky, Casey Harver, Janice Williams, Lesli Linka Glatter e Bruna Papandrea, Calum Worthy.

Ecco il trailer ufficiale della serie TV: