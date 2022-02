Nella puntata di Mattino 5, in onda giovedì 17 febbraio su Canale 5, Federica Panicucci è tornata ad occuparsi delle dinamiche del Grande Fratello Vip 6. A tal proposito la conduttrice toscana ha lanciato una frecciatina agli attuali concorrenti del reality show. Secondo Panicucci, i “vipponi” non avrebbero il coraggio di affrontare Alex Belli.

La stoccata ai ‘vipponi’

Alex Belli, lunedì 14 febbraio, è tornato nella casa più spiata d’Italia come ospite. Ovviamente, il suo ingresso ha fatto storcere il naso ad alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Vari “vipponi” hanno espresso il loro punto di vista in Confessionale. Nel corso della puntata di Mattino 5, Federica Panicucci ha criticato l’atteggiamento dei gieffini:

“Nessuno affronta Alex Belli”.

Secondo il punto di vista della conduttrice toscana, nessuno condividerebbe il ritorno dell’ex gieffino all’interno della casa di Cinecittà ma nessuno avrebbe il coraggio di dirglielo in faccia.

Tensioni tra Alex e Delia

In una clip mandata in onda, Panicucci ha notato Delia Duran strattonare Alex Belli. La conduttrice ha affermato:

"Ci sono stati momenti di tensione tra di loro".

Il video alla quale si riferisce la presentatrice, riguarda una chiacchierata confidenziale tra Belli e l’amica speciale Soleil Sorge. Infastidita dall’atteggiamento del suo compagno, Delia ha rimproverato Alex per le troppe attenzioni alla 27enne italo-americana.

Federica Panicucci sbotta con i suoi ospiti

A quanto pare le dinamiche innescate da Alex Belli al Grande Fratello Vip 6 sembrano appassionare telespettatori e non. Nello studio di Mattino 5, gli ospiti presenti hanno cominciato ad avviare una conversazione tra di loro piuttosto confusa. Per questo motivo Federica Panicucci si è sentita in dovere di richiamare i suoi ospiti:

“Non capisco io, figuriamoci a casa”.

