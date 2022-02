Rinnovi e cancellazioni Serie TV, ecco una rapida rassegna su quelle che sono state rinnovate e cancellate. Quante volte si spera fino all’ultimo per un’altra stagione della propria serie preferita? Quante volte si resta delusi? Ecco quindi le risposte per le ultime serie TV in scadenza, tra rinnovi e cancellazioni “senza appello”.

Le serie TV tra rinnovi e cancellazioni

Il gruppo Paramount ha rinnovato “Billions” per una settima stagione. Prosieguo anche per “Super Pumped” per una seconda stagione dedicata a Facebook. Confermata anche “Halo” per una seconda parte e nuovi episodi per “1883”. Invece nulla da fare su ABC per “Promised Land”, che sarà eliminata dal palinsesto dal 21 febbraio 2022. La serie proseguirà su HULU, che rinnova anche “How I Met Your Father” per una attesissima seconda stagione da 20 episodi.

Rinnovata anche "The Gilded Age" su HBO che arriva con una seconda stagione dopo il debutto da manuale. Rinnovi anche "Joe Pickett" per una seconda stagione (Spectrum), "Love, Victor 3″ invece si avvicina all'ultima stagione, mentre Amazon Prime Video ha rinnovato "Reacher".

Arrivano poi la terza stagione per "Euphoria", rinnovi anche per "Yellowstone", "Somebody Somewhere", "The Game" e "Mayor of Kingstown". Disney+ ha rinnovato "Dottoressa Doogie".

Altre novità sulle Serie TV

Netflix ha rinnovato ufficialmente “Incastrati” e c’è il rinnovo anche per “The Righteous Gemstones” di HBO. Chiudono invece, sia “Black Monday”, che “Work in Progress”, “Gentified”, “Bull” e “Il Simbolo Perduto – The Lost Symbol”. CBS rinnova “Ghosts”, “The Neighborhood” per una quinta stagione, “Bob Hearts Abishola” e “Young Sheldon”. Paramount+ rinnova “Star Trek: Discovery”, “Strange New Worlds”, “Lower Decks”. Intanto, Epix rinnova “Godfather of Harlem” e Peacock rinnova “One of Us Is Lying”. Hulu invece, rinnova “The Great” e ABC rinnova “Station 19”. Infine, rinnovi anche per “Emily in Paris” e “Grey’s Anatomy” per la stagione 19.



Quali altre serie resteranno in onda?

Continua con altre due stagioni “All Creatures Great and Small”. Stesso destino anche per “Yellowjackets” di Showtime, “American Dad”, “CSI: Vegas”. Invece, cancellate dopo una sola stagione “Julie and the Phantoms” e “Cowboy Bebop” da Netflix, nonché “Head of the Class” da HBO Max.

Paramount+ ha rinnovato “Why Women Kill”, ultima stagione su Apple Tv+ per “Servant”. Disney+ ha cancellato “Elena, diventerò presidente”, seconda stagione per “Leverage Redemption” su iMDB Tv.

