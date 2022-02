Il Cantante Mascherato si chiude quasi all’una di notte restando stabilmente in Trend Topic su Twitter per tutta la serata. Domani mattina scopriremo se gli ascolti premieranno o meno la prima puntata del talent show di Rai 1. Ma la prima puntata ha scatenato diverse polemiche sui social.

Chi si nascondeva sotto la Gallina de Il Cantante Mascherato

Nella prima puntata non poteva mancare anche la prima eliminazione di quest’edizione. Ad uscire non è una maschera su cui tutti avevano unanimemente capito chi fosse, ma proprio una su cui non erano sicuri: Gallina. È lei a dover togliere la maschera e svelare il suo volto.

Il personaggio che si nasconde dietro Gallina è Fiordaliso. Come molti utenti pensavano, la nota cantautrice di Piacenza era nascosta dietro tutti quei co – co -de. La donna ironicamente se l’è presa un po’ con Arisa perché aveva suggerito potesse essere lei e desiderava scoprire la sua identità. Infatti avrebbe voluto continuare a giocare ancora un po’.

La protesta degli utenti su Twitter

Ma i fan su Twitter protestano contro il ragionamento che ha portato i giudici a svelare l’identità delle maschere. Secondo molti non hanno capito il gioco. Infatti avrebbero dovuto scoprire chi si nascondesse dietro quei personaggi che erano stati presumibilmente indovinati, non al contrario, quando non riescono a trovare chiarezza. Effettivamente questo meccanismo così ha davvero poco senso e rovina la suspence del gioco.

No il gioco non è(sarebbe)questo,non si smaschera la maschera più difficile per curiosità.Andrebbe smascherato il cantante che sono sicuri di aver indovinato grazie ad indizi e performance #IlCantanteMascherato — CleliadettaErscialb (@thisiscleliaB) February 11, 2022